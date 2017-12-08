Etkinliğe Erdoğan'ın mesajı damga vurdu

65 yıl sonra ilk kez cumhurbaşkanı seviyesinde gerçekleştirilen Yunanistan ziyareti sebebiyle etkinliğe katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği yazılı mesajda, Türkiye’nin son yıllarda karşı karşıya geldiği türlü engellemeler ve sıkıntılara rağmen, içine kapanmayıp aksine dünyaya daha da açıldığını vurguladı. Erdoğan, etkinliğe katılan yatırımcılara, “Yurtdışındaki bütün olumsuz propagandalara rağmen, sizlerin bugün burada olmasını önemli görüyoruz. Bu tavrınızla, reel ekonominin söylentiler ve dedikodulara değil, gerçeklere ve fırsatlara itibar ettiğinin göstermiş oldunuz.” diye seslendi.

Erdoğan yazılı olarak gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye’nin dünyaya açılma yönlü hareketini ülkemizin her köşesinde görmek mümkündür. Kuluçka merkezleri, araştırma merkezleri, sayıları hızla artan girişim sermayesi fonları ile devletimizin bunları destekleyen hibe, teşvik ve yardım mekanizmaları, girişimciliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Diğer tarafta gittikçe artan sayıda şirketimiz yabancılarla ortaklıklar kuruyor. Yine çok sayıda yabancı şirket ülkemizde faaliyete geçiyor veya faaliyet alanlarını genişletiyor.

“Yatırımların dış pazarlara entegrasyonu için maliyetleri düşürdük”

Özel sermaye ve girişim sermayesi yatırım fonlarının ekonomide sağladığı katkılara çok önem veriyoruz. Klasik yatırımlardan farklı olarak fon yatırımlarının güçlü büyüme iştahlarının, bizim büyüme hedeflerimizle üst üste geldiğini, bunun da tüm taraflar için verimli ve kârlı sonuçlar doğurabileceğini biliyoruz.Bu kapsamda yatırımcılara, yakında faaliyetlerini başlatacak olan Varlık Fonunun yanında daha pek çok imkân sunuyoruz Şirket kurulumu süreçlerini basitleştirerek yatırım yapmayı kolaylaştırıyor, yatırımlarla ilgili hukuki ve idari süreçleri de hızlandırıyoruz. Yatırımların iç pazar yanında dış pazarlara da entegrasyonunu kolaylaştıracak şekilde dış ticaret maliyetlerini düşürüyoruz.”

“Ekonomik kalkınma terörün en etkili ilaçlarından biri”

Mesajında, etkinliğe katılan yatırımcılara “Yurtdışındaki bütün olumsuz propagandalara rağmen, sizlerin bugün burada olmasını önemli görüyoruz. Bu tavrınızla, reel ekonominin söylentiler ve dedikodulara değil, gerçeklere ve fırsatlara itibar ettiğinin göstermiş oldunuz.” diyerek teşekkür eden Erdoğan, mesajını su sözlerle sonlandırdı:

“Ekonomik kalkınmayı, bugün dünyanın karşısındaki en büyük bela olan terörün en etkili ilaçlarından biri olarak kabul ediyoruz. Gerek Amerika’da sizlerden de katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz toplantıların, gerekse ülkemizde faaliyet gösteren yatırımcılarla sürdürdüğümüz yapıcı diyalogların, olumlu sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu etkinliğinizin tüm taraflar için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Her ne kadar şu anda yanınızda olamasam da devletimizin her konuda sizi desteklediğini ve destekleyeceğini belirtmek istiyorum. “

Türk yatırımcılarla ilişki tazelediler

Türkiye’den ve dünyadan 200’ün üzerinde özel sermaye fonu temsilcisi, Türk şirketlerinin ve yabancı özel sermaye fonlarının girişim partneri olarak faaliyet gösteren Globalturk Capital tarafından, dünyanın en büyük yükselen pazarlar özel sermaye oluşumu EMPEA iş birliğinde dün gerçekleştirilen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” etkinliğinde buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde bir araya geldiği 1 trilyon doların üzerinde fonu yöneten özel sermaye fonu temsilcileri, Türkiye yatırımlarını değerlendirmek üzere ilişki tazeledi.

Üst düzey yöneticiler geçidi

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, EMPEA’nın Eski Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü, aynı zamanda 25 yılı aşkındır faaliyet gösteren Global Environment Fund’ın da eş kurucusu Jeffrey Leonard, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, EBDR Sermayeler Yönetici Direktörü Hasan El Khatib gibi alanında uzman 30 üst düzey yatırımcının panelist ve konuşmacı olarak, 200’ün üzerinde yatırımcı temsilcisinin de dinleyici olarak katıldığı etkinlikte; Türkiye ekonomisi, giderek artan yabancı yatırımcı ilgisi ve özel sermaye fonlarındaki hareketlilik masaya yatırıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, Globalturk Capital tarafından EMPEA iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin, yükselen pazarlara yatırım yapan özel sermaye fonlarını bir araya getiren en önemli platformlardan biri olduğunu vurgulayarak, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen etkinliğe yurt dışından ve Türkiye’den 200’ün üzerinde özel sermaye fonu temsilcisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Bu etkinliğe katılan uluslararası fon sahiplerinin bugüne kadar Türkiye’ye 30 milyar doların üzerinde kaynak sağladığını belirterek, “Globalturk Capital’in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de son 10 yılda gerçekleşen yabancı doğrudan yatırım işlemlerinin %65’i, özel sermaye fonları tarafından doğrudan ya da onların yönetimlerinde olduğu yabancı şirketler tarafından yapılıyor.”dedi.

Dünyada ilk kez Türkiye’de temsilci atadı

Konuşmasında 100’ün üzerinde ülkede 1 trilyon doların üzerinde varlığı yöneten özel sermaye fonları birliği EMPEA’nın dünyada ilk kez Türkiye’de bir ülke temsilcisi atadığını belirten Öney, “Kendileriyle sürdürdüğümüz yakın temaslar sonucu birlikte iş birliği yürütme noktasında karşılıklı bir çaba sarf ettik. Yürüttüğümüz başarılı çalışmalar sonucunda, bizim Türkiye temsilcisi olmamızı arzu ettiler ve bu ünvanı verdiler. Bu ünvanı almış olmakla hem kendi açımdan hem de Türkiye açısından onur duyuyorum. Böylesi güçlü bir kurumun dünyada ilk kez Türkiye’de temsilcilik vermesini, Türkiye’nin yükselen pazarlardaki öneminin vurgulanması açısından son derece değerli buluyorum. Bu Türkiye’ye yeni fonların gelmesinin de önünü açabilecek bir gelişme” dedi.

EMPEA ve Globalturk Capital işbirliği

Öney, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz 1 yıl içinde EMPEA ve Globalturk Capital iş birliği, özel sermaye fonlarının Cumhurbaşkanımız ile hem New York, hem Washington DC’de özel olarak bir araya gelmelerini, hem de Başbakan Yardımcısı, Bakanlarımız ve ISPAT yöneticileri ile görüşme yapmalarını sağladı. Ayrıca her yıl Mayıs ayında Washington DC’de yapılan EMPEA’nın yıllık toplantılarında 4 yıldan sonra ilk kez Türkiye oturumu yapılabilmiştir.”

“Türkiye için kilometre taşı”

Konuşmasında özel sermaye fonlarının yatırım yöntemleri hakkında bilgi veren Öney, şu bilgileri paylaştı:

“Özel sermaye fonu yöneticileri fon sahiplerinden genelde 10 yıl için fon toplayıp bu fonları şirketlere 5 ile 8 yıllığına yatırırlar. Onların yönetim kurullarına girerler. Şirketleri hızla büyütmeye çalışıp daha sonra hisselerini satıp çıkmayı hedeflerler. Yaptıkları yatırımlardan ne kadar kar edip çıkabilirlerse bir sonraki seferde fon sahiplerinden daha fazla fon toplayabilirler. Yatırımlardan karlı bir şekilde çıkabilmeleri yatırım yapmalarından daha önemli bir konudur. Çıkarken hisselerini bir başka şirkete, fona ya da şirketin mevcut ortaklarına satabilir, ya da halka açarak çıkabilirler. Bu yıl ilke kez 3 adet halka arz yoluyla çıkış yaşanması, Türkiye açısından bir kilometre taşı olmuştur. Önümüzdeki yıl Türkiye için yeni özel sermaye fonu kaynaklarının Türkiye’ye akabilmesinin önünü açan çok önemli bir gelişmedir.”

“Küresel özel sermaye endüstrisinde Türkiye önemli bir rol oynuyor”

EMPEA olarak Türkiye’deki başarılarının en önemli nedenlerinden birini Globalturk ile geliştirilen iş birliği modeli olarak gösteren EMPEA’nın Eski Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Jeffrey Leonard, özel sermaye açısından Türkiye’ye yönelik bakış açılarının uzun soluklu olduğunu söyledi. Küresel özel sermaye endüstrisinde Türkiye’nin önemli bir rol oynadığının altını çizen Jeffrey Leonard, şunları söyledi: “Türkiye gibi gelişen pazarlar için yatırımcıların hassasiyetleri bulunsa da bu ekonomiler yüzümüzü kara çıkarmıyor. 2012 yılında Türkiye yatırımlar açısından en verimli zamanını yaşamıştı. O dönemde Hindistan daha aşağıdaydı. Şimdi ise yatırımcıların gözdesi Hindistan. Bu durum Türkiye için bir fırsat aslında. Zira yeniden yukarı çıkması için bir şans. Pazarda böyle dalgalanmalar oluyor. Bu durumdan kaygı duymamak lazım.”

“Türkiye özel sermaye açısından büyük bir pazar”

Etkinlikte konuşma yapan EBDR Sermayeler Yönetici Direktörü Hasan El Khatib, EBDR olarak Rusya, Polonya, Moğolistan, Mısır ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 38 ülkelik bir bölgede enerji, kamu, altyapı sektörlerine yatırım yaptıklarını vurguladı. Türkiye’de de önemli bir portföylerinin bulunduğunun altını çizen Hasan El Khatib, “Operasyonlarımız arasında Türkiye en geniş yeri kapsıyor. Türkiye özel sermaye açısından Polonya ile birlikte en büyük pazar. Türkiye’de şu an yaşanan kur dengesizliğine karşın özel sermaye fonları üzerine düşen görevi yapıyor ve Türkiye’nin sağlam ekonomisine güvenerek çalışmaya devam ediyor. Biz de EBDR olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz.“ dedi.

“Türkiye Telekom pazarı için büyük fırsat”

Türkiye’nin diğer telekom pazarlarından farklı olarak sürekli fırsatlar sağlayan, büyümenin yaşandığı bir pazar olduğunu kaydeden Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, bunun en önemli nedeni olarak da genç ve teknoloji meraklı nüfusu gösterdi. Özel sermaye yatırımlarına bakıldığında, telekom şirketlerine çok fazla yatırım yapılmadığına değinen Deegan, “Oysa Internet Türkiye’de diğer ülkelere göre çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu durum OTT, bulut bazlı servisler için bize alan açıyor. Dolayısıyla bu konularda yapılacak daha çok yatırım var. Bu alanlarda yatırımcılarla daha yakın çalışmamız gerektiğine inanıyorum.” dedi.