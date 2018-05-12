Festivalin ilk 2 yılında tamamen Türk dünyasına ait kültür, medeniyet ve sporların tanıtımını yaptıklarını dile getiren Hakan Kazancı, "Bu sene ise 2 farklı ülkeden spor ekledik. Katarlılara ait olan şahin avcılığı ve Japonların atlı okçuluk sporu 'Yabusame'. Bize benzerlikleri olduğu için bu 2 ülkeyi ve spor dallarını ekledik. Çok sayıda talep var. Ama seçici olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki senelerde imkanlar çerçevesinde bu sayıyı artırmaya gayret edeceğiz. Sadece bu sporlarla değil, her medeniyet ve kültüre ait yiyecek, içecek, oyun, folklor ve el sanatları gibi faaliyetleri de festivalimizde sergilemeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER