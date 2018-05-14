Etnospor nefes kesti

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul Yenikapı Festival Alanı’nda bu yıl 3. kez düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin son gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli stantlara ziyaretlerde bulundu.
İlk olarak TİKa’nın ‘Evrensel Tatlar’ standına gelen Erdoğan, 5 kıtadan gelen 30 ülkenin yemeklerinin tadına baktı. Erdoğan’a Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı da eşlik etti. Bilal Erdoğan, ziyaretleri sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.
MÜSABAKALAR TAMAMLANDI
Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok etkinlik yapıldı.
Türki devlet ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları ve Orta Asya geleneksel toylarıyla adeta bir şölen havasında geçen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, festivalde hem spor yarışmalarını takip etti hem de kültürel faaliyetlere dahil oldu.
Organizasyonun son gününde atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, yağlı güreşler, şalvar, aşırtmalı aba, kapışmalı aba, kuşak ve mas güreşi müsabakaları yapıldı. Festivalde ayrıca sovgat atlı, mehteran ve kılıç-kalkan gösterileri ile duvak açma töreni ve çadır etkinlikleri gerçekleştirildi. Ziyaretçiler, festival alanında okçuluk talimi de yaparak eğlenceli anlar yaşadı.
Festivalde Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahin yarışı ile Japon kültürünün en önemli geleneklerinden olan yabusame (Japon atlı okçuluk sporu) sporu da yapıldı.
SERGİYE BÜYÜK İLGİ
3. Etnospor Kültür Festivali kapsamındaki Anadolu’nun Gelinleri Sergisi büyük ilgi gördü. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde açılan sergi, vatandaşların en çok ziyaret ettiği alanlardan biri oldu. Sergide İzmir, Balıkesir, Bolu, Kastamonu, Edirne, Çorum, Zonguldak, Manisa, Kütahya, Tekirdağ, Bartın, Çanakkale, Denizli, Bursa, Muğla ve Antalya yörelerinden tarihi gelin ve damat kıyafetleri yer aldı.
Organizasyonda bugün yapılan müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
ÖDÜL ALANLAR
3. Etnospor Kültür Festivali'ndeki oyunlarda dereceye giren sporcular sırasıyla şunlar:
Aşık oyunu: Emin Atagün, Abdül Beşir Levent, Turatbak Ulubatlı
Mas güreşi:
Erkekler: Vahdet Kemal Arıkapan, Burak Bingöl, Fırathan Koçhan
Kadınlar: Müjgan Oktay, Emine Çalbay, Özgenur Türkmen
Şalvar güreşi:
Büyük orta: Selçuk Kara, Ömer Çomruk, Ziya Daylak
Başaltı: İsmail Bulut, Mahmut Bulut, Beytullah Kılınç
Baş: Halil Hopur, Halil İbrahim Erdine, Ali Taşboru
Aşırtmalı aba güreşi:
Büyük orta boy: Hüseyin Kekçe, Samet Parmaksız, Ahmet Yıldız
Başaltı: Naim Uçar, İhsan Arslan, Ahmet Kara
Baş: Mustafa Kemal Dağcı, İrfan Mete, Erol Öztürk
Kapışmalı aba güreşi:
Büyük boy orta: Onur Utaş, Soner Demircan, Emre Arslan
Başaltı: Ömer Ölmez, Mahmut Özkan, Kazım Aktaş
Baş: Enes Bandırma, Anıl Kılıçsallayan, Özgür Kılıç
Kuşak güreşi:
Küçük boy: Berat Yıldırım, Yusuf Küçükçayır, Musa Eren Soysal
Orta boy: Uğur Vardar, Cihan Koç, İbrahim Ersoy
Büyük boy: Burhan Karatavuk, Tunahan Güven, Ali Sayıner
Kadınlar: Büşra Kevzer, Tuğçe Sayıner, Kübra Tüfek
Yağlı güreş:
Minikler: Özer Özgür Arslan, Emirhan Giray, Arda Gezer, Yusuf Yılmaz
Teşvik: Emirhan Taş, Arda Avcuoğlu, Melihcan Yarba, Alparslan Daş,
Tozkoparan: Ali Osman Güngördü, Engin Alp Yıldız, Batuhan Bardak, Orhan Deniz Özcan
Deste: Yıldıray Pala, Emincan Gürbüz, Tuğrul Menemenci, Nihat Yarba
Büyük orta: Zafer Dama, Davut Pınar, Burak Şahin, Serkan Çavuşoğlu
Başaltı: Davut Demir, İsmet Karabulut, Temel Altıntaş, Harun Turan
Baş: Enes Kesler, Osman Topuz, Barış Bayal, Ali Turan
Mangala:
Türkiye Görme Engelliler Turnuvası: Saadet Atalay, Furkan Acer, Selim Baysam
İstanbul İlkokullar Kategorisi (Erkek): Salih Okuyan (Çakmaklı İlkokulu), Emin Zekeriya Metin (Nursen Fuat Özdayı İlkokulu), Ömer Selim Sazak (Tiryaki Hasanpaşa İlkokulu)
İstanbul İlkokullar Kategorisi (Kız): Zeynep Ece Yılmaz (Cumhuriyet İlkokulu), Fadime Coşkun (75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu), Elif Sare Sadoğlu (Arif Nihat Asya İlkokulu)
İstanbul Ortaokullar Kategorisi (Erkek): Enes Kılınç (Anafartalar Ortaokulu), Emre Coşkun (Osmangazi Ortaokulu), Efe Sinan Suiçmez (Sultan Çiftliği Ortaokulu)
İstanbul Ortaokullar Kategorisi (Kız): Ruken Kanar (Bahadır Demir Ortaokulu), Ceren Şentürk (Değişim Koleji), Şevval Nehir Vurak (Özel Sancaktepe Yenidoğu Ortaokulu)
Etnospor Eğitmen Turnuvası: Yusuf Bingöl, Ercan Pişkin, Sinan Sergen Aslan
Atlı cirit: Can Dadaşlar Takımı, Uşak 1 Eylül Takımı, Uşak Genç Bozkuşlular Takımı, Erzincan Atlı Spor Kulübü Takımı
Kökbörü: Van Ulupamir Takımı, Kazakistan takımı
Yaya okçuluğu:
Büyük erkek: Ahmet Özoğul, Mehmet Aşkım Gölhan, Osman Bacılı
Büyük kadın: Kader Coşkun, Esra Karagüzel, Nesrin Takçı Yassı
Karma minik: Melikşah Aslan Yılmaz, Osman Said Oy, Magjan Canaltay
Engelli: Turgay Arslan, Remzi Kökçe, Halis Ardıç
Atlı okçuluk:
Genel klasman: Berkin Aras, Samet Baykurt, Muhammet Fethi Duruay
Memlük stili: Berkin Aras, Mustafa Emrah Koç, Yavuz Ayaz
Kabak atışları: Davut Çakır, Ümit Tekcan, Muhammet Fethi Duruay
Ödül törenin sonunda festivale katılan yabancı konuklar, Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler verdi.
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