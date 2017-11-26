Eto'o 15 yaşındaki kızının nafakasını 9 yıldır ödemiyor

Futbol dünyasının en büyük yıldızlarından Antalyasporlu Samuel Eto’o’nun başı, evlilik dışı çocuğunun nafakasıyla dertte. Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre; ünlü futbolcu İspanya’nın Mallorca takımında top koşturduğu 2001 yılında, Anna Maria Barranca ile tanıştı. 6 Ağustos 2002’de Barranca, Eto’o’dan olan kızını dünyaya getirdi. Annie ismi verilen bebek, annesinin nüfusuna kaydedildi. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre Samuel Eto’o, çocuğu kabul etmeyince Barranca babalık davası açtı. İspanya mahkemesi 2004’te Eto’o’nun, küçük kızın babası olduğuna karar verdi ve aylık 2 bin 500 Euro nafaka bağladı. Eto’o Barcelona’ya transfer oldu. Mallarco Mahkemesi, Eto’o’nun ödediği nafakayı 3 bin Euro’ya çıkardı.
NAFAKAYI ÖDEMEDİ
Barranca, 3 yıl sonra İtalyan mahkemesine başvurup Eto’o’nun daha fazla kazandığını belirtti ve nafakanın artırılmasını istedi. 2008’de Eto’o, 10 bin Euro’ya çıkarılan nafakaya itiraz etti. Brüt yıllık gelirini 4 milyon 575 bin Euro olarak gösterdi. Ünlü futbolcu, İtalya’nın İnter takımına transfer oldu. Bu arada nafakayı artıran İtalyan mahkemesine Eto’o’nun itirazı da reddedildi. Mahkeme, futbolcunun nafakayı ödemediğini de kayıtlara geçirdi
Eto’o, dava devam ederken önce Rusya’nın Dağıstan Bölgesi Anzi takımına, 2015’te ise Antalyaspor’a transfer oldu. Barranca bu defa, ödenmeyen nafakayı tahsil etmek için Antalya Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, 28 Mart 2017’de talebi kabul etti. Eto’o’nun itirazı ise reddedildi. Yıldız futbolcu, bu defa da ret kararına itiraz etti. Eto’o’nun itirazıyla son kararı Yargıtay verecek.
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