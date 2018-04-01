Samuel Eto'o, siyasete atılıyor...

Kamerun'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Eto'o, ''11 bakanı ve 7 genel sekreteri bulunan bir devlet hayali benimkisi. Yedek kadro her zaman zayıf olanın yerini alır. Benim hayal ettiğim devlet şeklinde de genel sekreterler görevini hakkıyla yerine getirmeyen bakanların yerini alır. Anglofon bölgesindeki krizi çözüme kavuşturacağım ve onlarla uyum içinde yaşayacağız. Bu kriz de futbol maçındaki anlaşmazlıklara benziyor. İyi bir kaptan sorunu çözebilir.'' dedi.