Atiker Konyaspor oyuncusu Samuel Eto'o, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

Türkiye Futbol Federasyonuna açıklamada bulunan Kamerunlu futbolcu, şampiyonanın Türkiye’de düzenlenmesi için dünya futbolunu yönetenlere çağrıda bulundu.

Türkiye'yi harika bir ülke olarak tanımlayan Eto'o, dünya futbolunu yönetenlere seslenerek, "Ümit ediyorum ki bana inanan, dünya futbolunu yönetenler iyi gözlemleyip, hep birlikte orada olup güzel bir futbol seyredeceğimiz bir Avrupa Şampiyonası için Türkiye'ye bir şans tanırlar." dedi.

— Turkey for Euro 2024 (@turkeyforeuro24) June 2, 2018

Türk kulüplerinin sahip olduğu imkânlara UEFA üyesi birçok ülke kulübünün ulaşamadığını belirten Eto'o, "Hemen hemen üç senedir harika bir ülke olan Türkiye'de oynuyorum. Dünyayı gezme fırsatını yakaladım. Sizi temin edebilirim ki Türk ligi içlerinde en iyilerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye liginin diğer liglerle karşılaştırabileceğini kaydeden Kamerunlu futbolcu, "Burada olağanüstü uygun şartlara sahibiz. Hemen her takımın kendine ait bir stadı, antrenman yaptığı bir tesisi var. Bu şartlara Avrupa’da bile sahip olmayan yerler var." ifadelerini kullandı.