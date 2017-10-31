Öğrencilerin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü bir özel öğretim kurumu olarak tanımlanan “öğrenci etüt merkezleri”, 9 Şubat’ta çıkarılan 687 sayılı KHK sonrasında 1 Temmuz itibarıyla kapatıldı. Çalışan ebeveynlerin çoğu 6-12 yaş grubundaki çocuklarını iş çıkış saatlerine kadar açık olması nedeniyle etüt merkezlerine gönderiyordu. KHK sonrasında ‘sosyal etkinlik merkezi’ adıyla yeniden düzenlenen etüt merkezleri, devlet okullarında bu yıl hizmet vermeye başladı. Ancak bu merkezlerin 16.30’a kadar hizmet vermesi aileleri zora soktu. Çocuğunu bırakacak kimsesi olmayan aileler, kendilerince çözüm bulmaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, İstanbul Kadıköy’de bir ilkokulda okuyan 40 öğrenci, şimdilerde işyerinden izin alan anneler tarafından dönüşümlü olarak evde bakılıyor. Bir büyükanne ise dört öğrenciyle her gün aileleri onları teslim alana kadar ilgileniyor. Sıkıntılarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) dilekçelerle bildiren aileler, “Çocuğumun etüdüne dokunma, bırak çalışayım” başlığıyla internette de kampanya başlatarak “Ebeveynlerin ve çocuklarının mağdur edildiği bu düzenlemeden vazgeçilmesini talep ediyoruz” dedi.