Euler Hermes: 2018'de iflaslar yüzde 4 düşecek

Güçlü kamu yatırımları ve harcamaları ile birlikte ihracattaki toparlanma sayesinde, 2017 yıl sonunda Türkiye GSYİH oranı yüzde 5,2 seviyesine yükselecek.

Euler Hermes’in 2018 tahminlerine göre ise büyümenin 3,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ayrıca, şirketler arasındaki ödeme davranışlarında istikrarlı bir bozulma yaşanmaya devam ettiği de belirtiliyor.

2016 yılında Türkiye’de şirketler, 2007'deki ortalamadan 15 gün sonra; 2016'daki küresel ortalamadan ise 16 gün sonra ödemelerini gerçekleştirdi (2016’da 64 gün).

İnşaat, yüksek teknoloji, kâğıt, ilaç ve makine sektörü ödemelerde 3 aydan daha uzun süre bekliyor. Bu olumsuz eğilim 2017 yılında 12.800 vaka ile yüzde 4 seviyesinde beklenilen kurumsal iflaslara da yansıyor ancak 2018’de iflas endeksinde yüzde 4 seviyesinde düşüş bekleniyor.



İstanbul’da bugün dördüncüsü düzenlenen Euler Hermes Uluslararası Ticarete Küresel Bakış Zirvesi’nde konuşan Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner yapılan değerlendirmeyle ilgili şöyle konuştu.

Sanayi üretimi ekonominin güçlü görünümünü destekleyerek hızla artmaya devam ediyor. Bununla birlikte, yakın zamanda başka bir hızlanma/teşvik öngörülmüyor. İhracat artışı güçlü kalmaya devam ederken; 2017 sonuna kadar enflasyon çift haneli kalacak. 2018'de ise ortalama yüzde 9 seviyesine inebilir

Öte yandan, değerlendirmede ihracatın 2017 ve 2018 yıllarında 160 milyar dolarlık ilave hacim oluşturarak toparlanmaya devam edeceğinin altı çizildi. Tekstil, Makine, Kimya, Otomotiv ve Tarım Türkiye’de yüksel potansiyeliyle öne çıkan sektörler arasında. Bu doğrultuda, Türkiye’nin ihracatı MENA ve Avrupa’daki iyileşmelerden de faydalanacak.





Cari açık ise Türkiye’nin “Aşil Topuğu” olmaya devam ediyor. Yeni kısa vadeli dış borçlanma yoluyla büyük oranda finanse edilen yüksek cari açık, uzun süredir devam eden bir risk olarak gösterildi. Cari açık, 2016'da GSYİH oranının yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşirken; 2017'de yüzde 5 seviyesine genişledi, 2018'de ise yüzde 4'ün üzerinde kalması bekleniyor.



Euler Hermes Uluslararası Ticarete Küresel Bakış Zirvesi’nde konuşan Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran ise Türkiye'de bu yıl yüzde 5,2 büyüme öngördüklerini, ülkede yatırımın, tüketici harcamasının ve ihracatın da var olduğunu dile getirdi.

Merkez Bankasının politika açısından alışılmışın dışında uygulamalar yaptığını belirten Subran, "Enflasyon ve para birimi baskıları normalleştirilmeye çalışılıyor. Politika faizi yüzde 8'de sabit idi. Merkez Bankası likiditeyi yüzde 12,25'ten fonladı." yorumunu yaptı.

2018 yılı için ekonomik görünüm, siyasi belirsizlikler azaldığı için parlak ışıkta kalmaya devam edecek. İstihdam ve kapasite kullanımındaki genişleme nedeniyle yatırım görünümü iyimser olmaya devam ediyor. Para politikasındaki normalizasyonun, güçlü ekonomik dengeyi raydan çıkarma olasılığı düşük Allianz Makroekonomik Araştırmalar Küresel Başkanı ve Euler Hermes Başekonomisti Ludovic Subran

Merkez Bankasının 2010 yılının başlarından beri çok iyi, çok esnek bir döviz kuru karması getirdiğini kaydeden Subran, Merkez Bankasının büyük ve büyümekte olan orta seviyedeki piyasalara müdahaleler yaparak özel sektördeki negatif etkiyi bertaraf ettiğinin altını çizdi.

Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) devreye girmesinin etkili olduğunu hatırlatan Subran, "Türkiye'de kredi sorununun önüne geçilebilmesi için bu sürecin iyi işlemesi önemli. Türkiye'nin ihracatı artmış durumda. Bu aslında Türk lirasının değer kaybına bağlı fakat daha önceki yatırımlar KGF ile sübvanse edilmişti." açıklamasında bulundu.