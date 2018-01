Türkiye'nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü EURO 2024 için hazırlanan logo ve slogan, Riva'da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yer aldı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 19, 2018

OSMAN AŞKIN BAK: ''HÜKÜMET OLARAK EURO 2024'Ü ÇOK İSTİYORUZ''

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tanıtımda ''2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı, logo ve slogan tanıtımı için bir aradayız. Heyecanlıyız, mutluyuz çünkü yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Şu an yapılan stadyumları ve standartları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi... Özellikle futbolun her kademesinde bulunmuş bir lider. O da bunu çok istiyor. Bu noktadaki desteği tam. Sayın Başbakanımız, aynı şekilde 2024 adaylığını yürekten destekliyor. Hükümet olarak bizler, her şeyimizle bunun arkasındayız. Çünkü bu güzel ülkemize ve büyüyen gelişen Türkiye'ye böylesine bir organizasyon çok yakışır. O yüzden ben bu çabalarda bu kampanyada her noktada futbol federasyonuyla beraber hareket ediyorum. Bugün de sloganımızı paylaşıyoruz. 'Birlikte paylaşalım' Evet, bizler geleneklerimizde genlerimizde var. Paylaşmayı severiz. İnsanları misafir etmeyi severiz. Onlara en iyi ikramları yapmayı ve mutlu etmeyi severiz. Bu genlerimizde var. 30'un üzerinde stadyum yapıldı. Daha da yeni stadyumlar yapacağız. Akhisar bitti, birçok stadyum bitmeye ve yenilenmeye devam ediyoruz. Diyarbakır bitecek, Adana bitecek ve bunların seferberliğini sayın Cumhurbaşkanımız başlattı. Tesis seferberliği başlattı. Biz, TFF'nin 27 Nisan'a kadar hazırlaması gereken liste için her türlü desteği veriyoruz. Valilerle toplantı yaptık. Hem İçişleri Bakanlığı hem Gençlik ve Spor Bakanlığı adım adım onlara eşlik ediyor. Ülkemiz turizm cenneti. Kapasitemiz var. İnsanları yerleştirecek yatak kapasitemiz var. Turizm hedefimiz 40 milyonlara hedefleniyor. Her şey için hazırız. Pek çok büyük organizasyon yaptık. Dünya şampiyonaları yaptık. Basketbolda yaptık. Atletizmde yaptık. Salon atletizmi yaptık. Pek çok branşta Dünya şampiyonası yaptık. Biz en az Paris, en az Londra, en az Berlin kadar güvenli bir ülkeyiz. Çünkü biz sıcak insanlarız. Heyecanlı insanlarız. Heyecanımızı paylaşmayı severiz. Tribünleri en iyi şekilde bu millet dolduracak. Her şeyimiz hazır. Biz çok istiyoruz. Heyecanımızla ve yüreğimizle istiyoruz. Bu noktada desteklerimizden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Halkımız da çok istiyor. Çıkın sokaklara sorun. İnanıyorum ki EURO 2024'ü biz alacağız. Çünkü bizim heyecanımız ve coşkumuz bunu hak ediyor. Artık böylesine devasa bir organizasyonu yapacak gücümüzün olduğunu herkes kabul etmeli. Her alanda büyüyoruz. Sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Özellikle, Ampute Şampiyonası'nda ben oradaydım. İnönü Stadı'nı dolduran 42 bin seyirci vardı. O heyecanda oradaydım. Herkes koşa koşa geldi. Bu zamana dek böyle bir final olmamış. Dünya Şampiyonası'nda da olmamış. Barış da oradaydı. Onun o resmini herkes hatırlıyor. Kaptanın attığı golü hatırlıyorum. Tüm stadyum ayağa kalktı. Böyle bir heyecan nerede var? Biz yürekten inanıyoruz. Kazanacağız, başaracağız, bu ülkeye böyle bir organizasyon yakışır diyorum. Sloganımız ve logomuz hayırlı olsun. Biz kazanacağız. Bu ülkemize, güzel Türkiye'mize bu organizasyon yakışır. Birlikteyiz, birlikte güçlüyüz.'' ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN: ''GELİN FUTBOL BAYRAMINI BİRLİKTE YAŞAYALIM''

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ise ''Hedefimiz Avrupa futbol şampiyonları tarihinde unutulmaz bir an yaşatmak. Bundan sonra ihtiyacımız olan tek şey milli ruhumuz. 2024 için kenetlenmeye ihtiyacımız var. Birlikte hareket ettiğimizde başaramayacağımız şey yok. Bunu en son bize Ampute Milli Takımı'mız gösterdi. O gün stadı dolduran 42 bin kişi futbol aşkımızın simgesi oldu. Biz de 2024 tanıtım elçisi olarak Ampute Milli Takımı'nı Barış Telli'yi seçtik. Logomuzda heyecanımızı arttıran kalp, peşinden herkesi koşturan futbol topu, ay-yıldızımız ve 2024'ü temsil eden '24' var. Sloganımız belli, gelin futbol bayramını 'birlikte paylaşalım'. Hepinize sevgiler sunuyorum.'' diyerek sözlerini noktaladı.

DURSUN ÖZBEK: "TÜRKİYE 2024'Ü HAK EDİYOR"

Tanıtım için hazırlanan kısa filmi çok beğendiğini söyleyen Özbek, "Çok iyi hazırlanılmış, logoyu çok beğendim. Sevgiyi, heyecanı, beraber yansıtıyor. Futbol topu da orada. Türkiye'de 80 milyon futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bunu yansıtan bir logo. Ayrıca Türk insanının futbola olan sevgisi hem tanıtım filminde hem de logoda yansıma buluyor. Türkiye 2024'ü hak ediyor. Çünkü futbola yapılan yatırımlar hem tesisleşme hem de futbola yapılan yatırımlar çok önemli. 2024'ün Türkiye'ye geleceğinden eminim. Biz de Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu organizasyonun arkasındayız, destekliyoruz. Üzerimize düşen görevleri de yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2024 finallerine giderken, şampiyonun Türkiye'de yapılması için tüm desteğimizi vereceğiz" diye konuştu.

"TÜRK TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK FAYDALI OLACAKTIR"

Tesislerin bulunduğu şehirlerin turizm merkezleri olduğunu belirten Başkan Özbek, "Tesis en önemlisi, yeteri kadar tesis var. 9 tesiste yapılacak zannediyorum. Turnuvaya gelen insanlar 90 dakikayı seyredecek ama zamanının büyük bölümünü o şehirlerde geçirecekler. Dolayısıyla bunlar turnuva olmasa bile ziyaret edilesi şehirler. Bu da ayrı bir anlam katıyor. Hem futbol açısından hem de Türk turizmi açısından çok faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

SLOGAN VE LOGO TANITILDI

Türkiye'nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası logo ve sloganı tanıtım toplantısı, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Prof.Dr. Mete Düren, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin yanı sıra 2024 Spor Tanıtım Elçisi Barış Telli ve çok sayıda davetli katıldı. Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık sürecinin anlatıldığı toplantıda aday kent ve stadyumların görüntüleri eşliğinde dünyaya turnuvayı düzenleme arzumuzun kuvvetli bir şekilde verildiği video gösterimi ile Türkiye'nin UEFA EURO 2024 logo ve sloganı kamuoyuna açıklandı.

9 KENT 10 STADYUM

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri adaylık dosyasında yer alacak şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu)

Bursa (Büyükşehir Belediye Stadyumu)

Antalya (Antalya Stadyumu)

Eskişehir (Eskişehir Yeni Stadyum)

Gaziantep (Gaziantep Stadyumu)

Konya (Büyükşehir Belediye Stadyumu)

Trabzon (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Kocaeli (Yeni Stadyum)

Ankara (Yeni Stadyum)

ADAYLIK SÜRECİ

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık süreci ile ilgili bugüne kadar yaşanan ve bundan sonra izlenecek takvim şöyle: 9 Aralık 2016 UEFA'nın resmi başvuru isteklerini üye ülke federasyonlarına göndermesi 3 Mart 2017 Üye ülke federasyonları için katılım mektuplarını son gönderim tarihi 10 Mart 2017 Aday ülkelerin UEFA tarafından ilan edilmesi 17 Mart 2017 Başvuru sahipleri için başvuru koşullarının sağlanması 27-28 Nisan 2017 Başvuru sahipleri için çalıştay 27 Nisan 2018 Başvuru dokümanlarının UEFA'ya gönderilmesi için son tarih Eylül 2018 UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapacak.

RESMİ SİTE YAYINDA!

Türkiye'nin adaylık süreci hakkındaki tüm gelişmeleri Türk ve Avrupa kamuoyu ile paylaşmak için adaylığın web sayfası www.euro2024adayiturkiye.com Türkçe ve İngilizce içerikle hizmete girdi. EURO 2024'ün düzenleneceği şehirlerimizi tanıtımının da yer aldığı site ile Türkiye'nin adaylık süreci tüm dünyayla paylaşılacak.

Euro 2024