Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor Zirvesi'ne katılan Servet Yardımcı, "EURO 2024 Adaylığı" oturumunda açıklamalarda bulundu.

2016 Avrupa Şampiyonası'nı 1 oyla kaybettiklerini belirterek sözlerine başlayan Yardımcı, "Oylamaya siyasi bir katılım olmayacak. Oylamada bizler yönetim kuruluna sunum yapacağız. UEFA teknik ekibi dosyalarımızı inceledikten sonra yönetim kuruluna sunacak. Aday iki ülke var, Türkiye ve Almanya. Süreç 2017'nin Mart ayında başladı. Şehirler ile logo ve sloganı belirledik." ifadelerini kullandı.





EURO 2024 için aday şehirlerimiz

















EURO 2024 için aday şehirlerimiz

Garanti mektuplarını UEFA'ya teslim ettiklerini aktaran Yardımcı, şöyle devam etti:

"UEFA'da 16 icra kurulu üyesi vardı, statüden sonra 1 kadın üye daha oldu. Onun dışında 2 temsilci de Avrupa kulüplerinden yönetime alındı. Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı ile toplam üye sayısı 20 oldu. Almanya ve ben oy vermeyeceğim, dolayısıyla 18 kişi oy kullanacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığının sonucu, 27 Eylül'de Nyon'da belirlenecek."

Türkiye'nin önemli bir futbol ülkesi olduğunun UEFA tarafından bilindiğini vurgulayan Yardımcı, "Türkiye ilk defa böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapacak. Şansımız olduğuna inanıyorum. Burada önemli olan dosyamızın içeriği, o da çok dolu. Dosyamızla Almanya'yı yeneceğimize inanıyorum. TFF muazzam bir çalışma yaptı, hala da devam ediyor. Sayın Bakanımızla çok yakın çalışıyoruz. Büyük bir dayanışma ve yardımlaşma içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Adaylığı kazanmak konusunda hiçbir eksiklerinin olmadığını ve turnuvayı hakkettiklerini belirten Yardımcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"UEFA turnuvayı Türkiye'de yapmalı çünkü yeni bir heyecan. Heyecan faktörü çok önemli. Ülkemizdeki bu heyecanın Almanya'da olması mümkün değil. Biz bunu çoktan hak ettik. 8 yılda 80 yıllık gelişim sağladık. 9 şehrimiz de heyecanla bekliyor. Bizdeki bu arzu, coşku, heyecan ve devlet desteğinin Almanya'da olduğunu zannetmiyorum. En son Fransa 2016'da 2 milyar avro gelir elde edildi. 600 milyon avro masraflara gitti. Her şampiyona her yeni turnuva bir öncekinden fazla gelir elde ediyor. 2024'te, 2020'yi geçeceğimizi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm hükümetimize ve makamlarımıza çok teşekkür ediyorum, bize büyük destek veriyorlar."





Habertürk Türkiye Spor Zirvesi























Habertürk Türkiye Spor Zirvesi