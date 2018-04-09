Euro 5 liranın üzerini gördü, dolar yeni rekor kırdı

TL’deki değer kaybı ve negatif ayrışma bu hafta da devam ediyor.

Cuma günkü rekorların ardından bugün sakin başlamasına karşın öğlene doğru gelen alımlar her iki para birimini de yeni zirvelere taşıdı.

Euro 5.0020 TL'yi, dolar da 4.0750 lirayı gördü.

Saat 13.30 itibariyle euro 4.9960, dolar ise 4.0715 liradan el değiştirdi.

Dolar ve euroda gerçekleşen rekorlar sonrasında döviz sepeti de 4,54 ile zirve yaptı.