Borsa İstanbul %1.38 düştü.

Küresel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik risk algısının artmasıyla ruble öncülüğünde Türk Lirası’nda değer kaybı gözlenirken, dolar/TL yeni tarihi zirvesi olan 4.0755’e tırmanırken, Euro/TL 5 seviyesinin üzerini test etti. Euro 5.0064 ile tarihi zirvesine ulaştı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Ruble, ABD’nin Rusya’ya getirdiği yeni yaptırımların RUSAL Capital’in teknik olarak temerrüt endişelerini artırmasının ardından yaklaşık yüzde 2 oranında değer kaybetti ve bu şirket tarafından çıkarılan dolar tahvilleri Rus kredi piyasalarında kayıplara öncülük etti. ABD, cuma günü 2016 yılı başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladığı Rusya’yı cezalandırmak amacıyla, 24 Rus devlet yetkilisi ve işadamı ile 14 kuruma karşı yeni yaptırımlar getirdi.
Bu gerekçeyle gelişmekte olan ülkelerin paraları arasında Ruble dolar karşısında bir ara yüzde 2.5’e yakın kayıp ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 0.9 kayıp ile Güney Afrika Randı, yüzde 0.69 ile TL izledi.
ÇOK NEDEN BULUNUYOR
Türk Lirası’ndaki değer kaybında bir süredir Suriye’de yaşanan savaşın etkilerinin görüldüğü belirtiliyordu. Dün son olarak Rusya ve Suriye askeri makamları Suriye’ye İsrail savaş uçakları tarafından saldırı yapıldığını söylediler. Diğer yandan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ABD-Rusya gerginliği piyasalarda endişe yaratırken, yurtiçinde iç siyasette faizlerin düşürülmesi için konuşulan paket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri, eleştirilerin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiası gibi unsurlar TL üzerinde baskı yarattı. Türkiye piyasalarına ilişkin makro endişeler ise yüksek büyümenin de tetiklediği yüksek enflasyon ve yüksek cari açığın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor.
Rus borsası %12.5 değer yitirdi.
SEPET DE TARİHİ ZİRVE YAPTI
Dün sabah 4.5059 seviyesinde olan sepet bazında TL zirve olan 4.5366’ya kadar yükseldi. Cuma günü yüzde 13.32’ye kadar yükselen 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.15 seviyesinden kapandı.
Borsa İstanbul %1.38 düştü.
MERKEZ GELENE KADAR DEVAM BEKLENTİSİ
Dolar/TL’de 4 seviyesinin üzerinde kalındıkça yükseliş eğiliminin devam edebileceği, risk iştahında bozulma olduğunda TL gibi iç dinamikleri zayıf olan para birimlerinin daha olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Bir bankacı, “Zaten TL’de Moody’s’ten başlayan, yüksek enflasyon gibi unsurlarla devam eden bir kırılganlık söz konusu. TCMB’nin 25 Nisan’daki PPK toplantısına kadar da bu durum devam eder. TCMB artık faiz artırabilir mi artıramaz mı diye endişeler var. EM’ler genelinde bir olumsuzluk var ve bu hareket devam edecek gibi duruyor. Kur 4’ün üzerine yerleşti gibi bir görüntü var şu an” dedi.
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