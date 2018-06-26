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Bir Rumen leyi'nin de yaklaşık olarak 1.15 liraya karşılık geliyor. Yani burada bütçe dostu ve keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Yeme-içmenin ucuz olduğu Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul ediyor.