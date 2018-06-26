AZERBAYCAN
2000'li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan, Azarbeycan, tarihi yapılarıyla Avrupa şehirlerinden farksız...
Hem vizesiz gidilebilen, hem de içten insanlarıyla sevilen Azerbaycan'ın başkenti Bakü uygun fiyatıyla da cazip bir şehir. Azerbaycan'ın para birimi manat. 1 manatı ortalama 2 lira olarak düşünebilirsiniz.
ASYA ÜLKELERİ
Her ne kadar uçak bileti pahalı olsa da vizesiz gidilebilmesi ve uygun fiyatlı olması Asya ülkelerini cazip hale getiriyor.
Filipinler, Malezya, Tayland ve daha pek çok ülkede eğlenceyi de, alışverişi de sanatı da bulabileceksiniz. Fotoğraftaki turkuaz rengindeki deniz ise Tayland'a bağlı Phi Phi Adaları...
SIRBİSTAN
Türkiye'ye konum itibariyle yakın olan Sırbistan uçak biletleriyle de bütçenizi yormayacak. Birbirinden göz alıcı doğal güzellikleri ve Slav mimarisi ile Sırbistan görülmesi gereken ülkeler arasında yer alıyor.
Ülkede Sırp dinarının kullanılması ve gündelik masrafların ucuzluğu Sırbistan'ı cazip kılıyor. Mutfağıyla damak tadımıza uygun olan Sırbistan'da 2-3 euro'ya mükemmel yemekler yiyebilirsiniz. Ayrıca uygun fiyatlı otel ve pansiyonlarda konaklayabilirsiniz.
ROMANYA
Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle Romanya, tatil planlarınızda mutlaka olması gereken ülkelerden. Avrupa Birliği ülkelerinden olmasına rağmen Romanya'da euro kullanılmıyor. Romanya'nın para birimi Rumen leyi...
Bir Rumen leyi'nin de yaklaşık olarak 1.15 liraya karşılık geliyor. Yani burada bütçe dostu ve keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Yeme-içmenin ucuz olduğu Romanya ülkemizden pek çok ziyaretçiyi de kabul ediyor.
MACARİSTAN
Macaristan da Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen euro'yu kullanmıyor. Macaristan'ın para birimi Macar forintini. 1 Macar forintinin de 0,016 Türk lirasına karşılık geldiği söylenebilir.
Tarihi güzellikleriyle çeken Macaristan'ı, Avrupa'nın ucuz ülkelerinden biri olduğu için mutlaka düşünmelisiniz.
RUSYA
Yaklaşık 145 milyon kişinin yaşadığı tarihi ve turistik açıdan Avrupa'nın ve dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Rusya uygun fiyatlı ülkelerden sayılabilir. Rusya'nın para birimi olarak Rus rublesi kullanılıyor. 1 Rus rublesinin karşılığı ise 0,074 Türk lirası...
UKRAYNA
Son günlerde Türk turistlerin uğrak yeri olan, el yakmayan fiyatlarıyla seyahate cesaretlendiren, vizesiz girişiyle akla estiğinde gidilebilen Ukrayna, oldukça cazip bir yer olarak göze çarpıyor.
Ukrayna içerisinde para birimi olarak grivna kullanılır. 200 grivna da yaklaşık olarak 25 liraya karşılık geliyor. Yani burada çok uygun fiyatlarla kaliteli yemekler yiyebilir, güzel otellerde konaklayabilirsiniz.
ÇEK CUMHURİYETİ
Avrupa Birliği ülkeleri arasında yer alan Çek Cumhuriyeti, vize istese de para birimi olarak euro kullanmıyor. Çekya'da Çek korunası para birimi olarak geçiyor.
5 Çek korunası da 1 liraya karşılık geliyor. Mimari özellikleriyle dikkat çeken ülkedeki ulaşım kolaylığı da seyahati önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Eğer tarihe merakınız varsa ve "1 euro kaç TL ediyor?" düşüncesiyle tatil yapmak istemezseniz Çekya'ya bakmalısınız.
POLONYA
Doğu Avrupa'nın en güzel ülkelerinden birisi sayılan Polonya, muhteşem güzellikleriyle öne çıkıyor. Milli parkları, doğası ve tarihi yapılarıyla iyaretçilerini büyüleyen Polonya'nın her köşesinde farklı güzelikler bulabilirsiniz.
Polonya'nın para birimi olan zloty, buranın cazibe merkezi olmasını sağlıyor. 1 zloty 1.2 TL'ye tekabül ediyor.
BULGARİSTAN
Uzun süre Osmanlı'ya bağlı kalan ve Türkiye'ye mesafe olarak oldukça yakın konumlanan Bulgaristan, hafta sonu kaçamağı yapmak için harika bir alternatif.
Böylelikle hem Avrupa keşfine başlamış olacak hem de bunu kapı komşunuza geçmek kadar kolayca yapacaksınız. Bulgaristan da diğer ülkeler gibi euro yerine kendi para birimi olan lev'i kullanıyor.
KANADA
Türkiye’nin yaklaşık 12 katı büyüklüğünde kocaman bir ülke olan Kanada'ya vizesiz giriş yapılamıyor. Niagara Şelalesi, Montreal ve Toronto şehirleriyle Kanada, her mevsim turist çekiyor.
Bir Kanada doları, yaklaşık 3.5 liraya denk geliyor.
BOSNA HERSEK
Balkanların incisi Bosna hem yurtdışı gezilerine yeni yeni başlayanlar hem de uygun fiyatla tatil yapmak isteyenler için ideal.
Osmanlı mimarisinden izler taşıyan kentte hayatınızın en lezzetli Boşnak böreklerini yiyebilirsiniz! Ülke Bosna-Hersek değiştirilebilir markını kullanıyor.
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