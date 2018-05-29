Finansal piyasalar İtalya'da yaşanan politik belirsizlikle bağlantılı stres sinyalleri verirken Avrupa Birliği'nin para birimi olan euro değer kaybediyor.

İtalya'da mart ayında yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, erken seçimlere gidilene kadar bir tarafsız hükümet kurulmasına karar verdi ve ve bu görev için de ünlü bir ekonomist olan Carlo Cottarelli'yi seçti.

Oysa seçimde en yüksek oyu alan 5 Yıldız Hareketi ile ittifak lideri sağ kesimin öncü partisi Lig, koalisyon hükümeti üzerinde anlaşmıştı. 'Değişim Hükümeti' olarak anılan koalisyonun Ekonomi Bakanı adayı Paolo Savona'nın Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından euro karşıtı olması nedeniyle veto edilmesiyle siyasi patinaj başladı.

Lig ve 5 Yıldız başka bir ismi ekonomi bakanlığına getirmeyi reddederken Mattarella'nın ısrarını sürdürmesi ve Savona'ya onay vermemesi üzerine oluşan inatlaşma hükümet kurma çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Mattarella'nın ilk bakışta bir ekonomisti seçmesi tuhaf görünse de seçim sonrası gelişmeler ve piyasaların durumuyla birlikte bu karar okunduğunda net bir mesaj veriliyor.

EURO SON 1 AYIN EN KÖTÜSÜ

ACLS Global raporuna göre Japon Yeni ve İsviçre Frangı güvenli liman olarak gösterilirken İtalya'daki belirsizlik ve düşük ekonomik veriler Euro'nun en kötü performans sergileyen büyük para birimi olmasına yol açtı ve "piyasalarda büyük endişe" olduğu yorumu yapıldı.

Commerzbank analisti Ulrich Leuchtmann ise "İtalya'da hükümetin kurulamaması Euro için pozitif bir ortam oluşturmuyor. Euro kuşkusu olan partilerin hükümeti kuramaması Euro bölgesinin en büyük 3. ekonomisinde potansiyel olarak daha merkezi, ortayolcu bir politikaya dönüşün kapısını aralıyor." dedi.

Piyasalarda ise İtalyan seçmeninde AB karşıtı görüşlerin ne derece güçleneceğine ve 5 Yıldız - Lig ortaklığının sıkı politika ihtimaline dair senaryolar tartışılıyor.

İtalya'da populist hareketlerin büyüdüğü dikkate alındığında bu yıl yapılacak yeni seçim, Euro Bölgesi üyeliği için bir referandum olarak görülebilir. Bu belirsizlikler nedeniyle ECB'nin politika normalleştirmeye ilişkin ileri dönük yönlendirme sağlama planları da havada kalmış durumda Societe Generale

Sterlin / Euro paritesi hafta başından bu yana yükselirken, 1 pound 1.1458 euro seviyesinde. Euro / Dollar ise bu ay 1.2098 zirvesini görmesine rağmen 1.1597'ye dek indi.

Analistler, 1,15 direncinin kırılması halinde düşüşün 1,05 eşiğine dek inebileceğini ve yaz sonuna dek 1.10 ihtimalinin yeniden 1.20'ye tırmanışa nazaran daha güçlü olduğuna dikkat çekiyor.

ECB PARASAL GENİŞLEMEYİ SÜRDÜREBİLİR

İsviçreli UBS ise, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın eski bir IMF çalışanı olan Carlo Cottarelli ile tarafsız hükümet kurdurmasının politik riski çözmektense ertelediğini ve İtalya'nın gelecek aylarda kutuplaşmış bir seçim kampanyasına sahne olacağını belirtiyor.

Piyasalar, ekonominin büyümesine güvenilerek Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın parasal genişleme politikasını 2018 yılı sonlarında hafifleteceğini düşünerek Euro'ya gelen yüksek taleple fiyatlama artmasına rağmen bu aksiyon planı İtalya tahvil piyasasının reaksiyonu nedeniyle zora girebilir.

Uzmanlar, Euro bölgesindeki finansal sistemin desteklenmesi için parasal genişleme politikasından çıkışı geciktirebileceğini ve bunun da Euro'nun güçlenmesine ket vurabileceğini vurguluyor.

İtalya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Üyesi Ignazio Visco'nun yıllık faaliyt raporu sunumu piyasaların radarında başı çekiyor.