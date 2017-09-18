EuroBasket sonrası Ergin Ataman'dan eleştiri

A Milli Takım eski başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medya hesabı aracılığıyla bir yazı paylaştı.

Ergin Ataman’ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün akşam Slovenya’yı alkışlarken kendi ülkemizde düzenlenen bir şampiyonada neden kürsüde olmadığımızı, hatta çeyrek final bile oynayamadan turnuvaya neden erken veda ettiğimizi irdelemeliyiz.

Turnuvada görev alan tüm oyuncularımız ve teknik kadromuzun olağanüstü mücadele etmesine, Avrupa’nın en iyisi olduğumuzu iddia ettiğimiz ligimize, son yıllarda Avrupa’da büyük başarı kazanan kulüplerimize, basketbola en büyük maddi ve manevi desteği veren devletimize ve en önemlisi son topa kadar devam eden halkımızın sevgisine rağmen. Bu şampiyona Türkiye’ye verildiği günden beri hedef turnuva tespit edilip; gerekli düzenleme, plan ve programların yapılmaması, kulüplerimizin Türkiye Milli Takımı başarısı için çaba göstermemesi, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun, asında avantajına çevirebileceği Türk FIBA başkanı ile işbirliği yapmak yerine anlamsız ve kabul edilemez bir soğuk savaşa girmesi… Sonuçta kaybeden yine Türkiye oldu.

Çok acil olarak mazeret değil çare ve çözüm üretmezsek bir sonraki şampiyonlarda da durum bu turnuvadan pek de farklı olmayacaktır."

— Ergin Ataman (@erginataman) September 18, 2017