İtalya’nın dünyaca ünlü spor gazetesi La Gazetta dello Sport, THY Euroleague’de önümüzdeki sezondan itibaren takım sayısının 16’dan 18’e yükseleceği iddiasında bulundu. Gazetede yer alan haberde, halen 16 takımla devam edilen lige Fransa’dan ASVEL Lyon Villeurbanne’ın dahil edileceği, bunun yanısıra 7Days EuroCup’ta bu sezon şampiyonluğa ulaşacak takımın yanı sıra final oynayan takımın da gelecek sezon Euroleague’de yer alacağı ifade edildi. Bilindiği gibi 2 yıldan bu yana Euroleague’de bir Fransız takımı yer almıyordu

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