Euroleague'de çeyrek final karşılaşmaları ve bu hafta oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Oynanan maçlardan sonra EuroLeague Final-Four maçlarının ne zaman oynanacağı ise merak konusu oldu. Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague maç tarihleri belli oldu. Peki EuroLeague Final-Four maçları ne zaman? Fenerbahçe EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN FİNAL-FOUR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

THY Avrupa Ligi Final Four tüm heyecanı ile devam ediyor. Final-Four'un ilk maçında Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas takımı karşı karşıya gelecek. 18 Mayıs Cuma günü 19:00'da oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

FİNAL-FOUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Euroleague Final-Four'da Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Real Madrid aralarında rekabet edecek. Final-Four maçları 18-20 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Real Madrid 18-20 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar 20 Mayıs'ta final oynarken kaybedenler de aynı gün içinde üçüncülük maçı yapacak.

FİNAL-FOUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe Doğuş - Zalgiris Kaunas

CSKA Moskova - Real Madrid