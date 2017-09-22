EuroLeague yönetiminden zeytin dalı

EuroLeague yönetimi, uzun süredir birçok konuda fikir ayrılığı yaşadığı FIBA’ya, Dünya Kupası, sezonluk fikstür ve milli takım takvimlerine ilişkin bir teklif sundu. Gazete Habertürk'üm haberine göre bilindiği gibi FIBA, 2019 Dünya Kupası eleme grubu maçlarının kasım ve şubat aylarında oynanması için 1’er haftalık ‘milli maç penceresi’ açmıştı. Ancak Euroleague yönetimi, fikstürde değişiklik yapmayacağını ve önceden planlandığı gibi sezona ‘ara vermeden’ devam edileceğini duyurmuş ve kriz patlak vermişti.
BASKETBOL ZARAR GÖRECEK
Oyuncuları, Milli Takım ya da kulüp takımları arasında bir tercih yapmaya iten ve her iki durumda da ‘ceza’ ile karşı karşıya bırakan bu saçmalığa ‘dur’ demek adına ilk hamle Euroleague yönetiminden geldi. Euroleague’in sunduğu teklif milli takım maçlarının tamamının temmuz ayında oynanmasını ve oyuncuların ağustos ayını dinlenerek geçirmelerini kapsıyor. Bu teklife göre eylül ayı da kulüplerin hazırlık kamplarına ayrılacak. Temmuz ayında oynanacak olan milli takım karşılaşmaları ise eleme maçları ile sınırlı değil. Olimpiyat oyunları hariç tüm büyük turnuvaların da bu ayda düzenlenmesi hedefleniyor. Olimpiyat Oyunları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlendiği için bu kapsama girmiyor. Yine aynı teklife göre lig ve kıtada oynanan kulüp maçlarının ekim ile haziran ortasında tamamlanması öngörülüyor.
- EuroLeague
- FIBA
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