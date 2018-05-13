Eurovision Şarkı Yarışmasını İsrail kazandı

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsil eden Netta Barzilai birinci oldu.
AA'nın haberine göre; Başkent Lizbon'daki Altice Arena'da düzenlenen finalde 26 ülke yarıştı. Halk ve jüri oylamasının ardından İsrailli Netta Barzilai, "Toy" adlı şarkısıyla 529 puan alarak birinciliği elde etti.
Böylece İsrail yarışmada dördüncü kez birinci olurken, Netta Barzilai ilk açıklamasında "Çok mutluyum, çeşitliliği desteklediğiniz için teşekkür ederim" dedi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin temsilcisi Eleni Foureira "Fuego" isimli şarkısıyla 436 puan alarak ikinciliği, Avusturya temsilcisi Cesar Sampson ise "Nobody But You" isimli şarkısıyla 342 puan alarak üçüncülüğü elde etti.
Şarkıların seslendirilmesinin ardından geçen yılın galibi 28 yaşındaki Portekizli Salvador Sobral, 75 yaşındaki Brezilyalı Caetano Veloso'yla birlikte sahne aldı.
Birleşik Krallık temsilcisi SuRie'nin performansı sırasında bir protestocu sahneye çıkarak şarkıcının elinden mikrofonu aldı. Güvenlik güçleri, protestocuya müdahale ederken SuRie, şarkısını seslendirmeyi sürdürdü. Yayıncı kuruluş, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında ekrana izleyiciler arasında yer alan İngilizleri getirdi.
10 binden fazla kişinin arenada izlediği yarışma finalini, dünya çapında da yaklaşık 200 milyon kişinin de televizyonlarından takip ettiği değerlendiriliyor.
Yarışmaya Avrupa dışından İsrail'in yanı sıra Avustralya da katıldı.
Türkiye ise, komşu ülkelerin birbirlerine oy verdiği, bunun da puanlamada haksızlığa yol açtığı gerekçesiyle yarışmada yer almıyor. Türkiye, en son 2012’de Can Bonomo ile yarışmaya katılmıştı.
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