Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre toplu indirim kampanyasının yanında bireysel kampanyalar da düzenleyen bazı firmalar şöyle:

4 PROJEDE KİRA GARANTİSİ

DAP Yapı, yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasıyla birlikte İstMarina, Teras Kule, Adam Kule ve Taksim Petek Residence’ta hemen tapu ve 1 yıl kira garantisi sunuyor. Şirket, 40 ay senetle de ev sahibi yapıyor.

ÖZEL OKULA GÖNDERİYOR

Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alanlara Medicana Eğitim Grubu-MBA Okulları’ndan 30 bin TL değerinde bir yıllık eğitim hediye ediliyor. Firma yüzde 20 indirim ve 0 peşinat sunuyor.

5 BİN TL’LİK ÇEK VERİYOR

Şua İnşaat yüzde 20 indirime ek 60 ay sıfır faiz imkânının yanı sıra 5 bin TL değerinde elektronik eşya hediye çeki veriyor. Kişiye özel ödeme planı da uygulanan proje Fikirtepe’de konumlanıyor. Teslimlerin temmuzda başlaması planlanıyor.

İZMİR’DE PEŞİNAT KALKTI

Mahall Bomonti İzmir’de, peşinatsız yüzde 15 indirim sunuluyor. Nakitte yüzde 20 indirim de uygulanıyor. Mahall Ankara’da nakit ödemede yüzde 20 indirim sunuluyor. Projede yüzde 5 peşinatta ödemeler 1 yıl sonra başlıyor.

EURO 4.75’E SABİTLENDİ

Sianji Group’un Bodrum Gümüşlük’te hayata geçirdiği Sianji Residence projesinde yüzde 8 Euro bazlı kira garantisi veriliyor. Sianji Residence’ta, yüzde 20’ye varan indirim kampanyasına ek Euro 4.75’e sabitlendi.

EVE 10 BİN TL’LİK DESTEK

Okkalar İnşaat, temmuz sonuna kadar Arma Menta projesinden daire satın alanlara IKEA Kartal’da10 bin TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyor. Kartal’da yükselen projenin 2018 Aralık ayında teslim edilmesi öngörülüyor.

EK YÜZDE 4 İNDİRİM

Lens İstanbul projesi, Aydınoğlu Grup, Renium Yapı, Egal İnşaat, Mah İnşaat’ın ortaklığıyla kurulan Lens Yapı tarafından hayata geçiriliyor. 16 ve 17 Haziran’da geçerli olacak kampanyada tüm ödeme koşullarına ek % 4 indirim uygulanıyor.

50 KONUTA ÖZEL ÖN TALEP

TURYAP, Körfezkent Emlak Konutları’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait konutlarda 1.000 TL’den ön talep topluyor. Turyap, yaşama hazır 50 daire için 13 -30 Haziran tarihleri arasında ön talep toplayacak.

VADE FARKINI 0.45’E ÇEKTİ

Kiler GYO, 120 ayda vade farkını aylık 0.98’ten 0.45’e çekti. Yüzde 20 indirimin de sağlandığı Referans Bahçeşehir, Referans Güneşli, Referans Kartal Kordonboyu ve Referans Kartal Towers projelerinden yüzde 5 peşinatla ev sahibi olmak mümkün.