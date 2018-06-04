Son 2 yıldır yaşanan yüksek maliyet artışına rağmen neredeyse yerinde sayan konut fiyatları, yapılan yasal düzenlemeler ve markalı konut geliştiricilerinin kampanyaları sonrası ciddi oranda geriledi. Konut kredi faiz oranlarının yüzde 0,98’e çekilmesinin yanı sıra tapu harcında ve KDV oranlarında yapılan indirimlerle başlayan bu rüzgâra, markalı konut sektörü ile birlikte ek yüzde 20 indirim kampanyası başlatarak destek olduklarını hatırlatan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Türkiye’de konut fiyatları döviz bazında hiç bu kadar uygun olmamıştı. 2002 seviyesindeyiz. Konut kredi faiz oranı olarak ise 2002’den daha iyi bir tablo söz konusu. Aslında çok cazip bir dönem. Doğruya doğru, alım yapan kazanır” dedi.
Toplumda önemli bir kesimin bunun farkında olduğunun altını çizen Erden Timur, “Biz Nef olarak bu sene ilk 5 ayda 824 milyon TL’lik satış yaptık. Geçen sene ilk 5 aya kıyasla yüzde 70 büyüme yaşadık. Aslında ev almanın tam zamanı olduğunu fark eden önemli bir kitle de yok değil” dedi.
FİYATLAR SEÇİM SONRASI ARTAR
Faizlerde, enflasyonda ve kurdaki yükselişin her sektörü olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de etkilediğini kaydeden Timur, “Konut kredi faizleri de bu seviyede kalmaz, yükselir diye düşünüyorum. TÜİK İnşaat Maliyeti Endeksi’ne baktığımızda da yüzde 20’lerin üzerinde bir artış görüyoruz. Üreticiler bu artışı fiyatlara yansıtmak zorunda. Hani diyorlar ya alıcı seçim sonrasını bekliyor diye, ama emin olun üretici de bu seçimi bekliyor. En ufak bir pencere açıldığında üretici bu artışı fiyatlara yansıtmak zorunda. Öte yandan yine istatistiklere baktığımızda bu sene ilk çeyrekte geçen seneye kıyasla yapı ruhsatında yüzde 42 azalış olduğunu görüyoruz. Bir önceki yıl da azalmıştı. 2016’dan bu yana azalış yüzde 60’ın üzerinde. Bunlar önümüzdeki birkaç yıl içinde arzın azalışından dolayı fiyatlara yansıyacak.” açıklamasında bulundu.
EBRD, TÜRKİYE’DE ÇOK İŞTAHLI
Gayrimenkul sektörünün tasarrufa talip olduğu için halk arasında daha çok konuşulduğunu hatırlatan Erden Timur, “Her sektörde problemler olacaktır fakat sektörümüzün geleceği o kadar açık ki; devletlerin ortak olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD, çalıştığı tüm coğrafyalarda ilk konut ortaklığını Türkiye’de Nef ile yaptı. Bankacısından vatandaşına kadar herkes ne olacak diye sorarken, EBRD 150 milyon dolar sermayeli bir şirket kurdu bizimle. Önce Türkiye’de, akabinde globalde yüzde 65 konut, yüzde 35 de öğrenci rezidansı olmak üzere gayrimenkul üreteceğiz. Bu konuyla ilgili ilk müjdemizi de yakında açıklayacağız. EBRD Türk gayrimenkul sektörüne bizden daha çok inanıyor. Dünya devletlerinin ortak olduğu bir bankadan söz ediyorum, data seti herhalde bizden daha fazladır. O verilere göre Türkiye’de yatırım yapmaya son derece iştahlılar” dedi.
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