Torba yasayla getirilen değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, şu açıklamalarda bulundu:
"Kira gelirlerinden indirilecek giderlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan götürü gider uygulamasında, götürü gider oranı 2017 yılında elde edilen gelirlere de uygulanmak üzere yüzde 25´ten yüzde 15´e indirildi. Bu durum ise ev sahiplerinin kira gelirleri nedeniyle daha fazla vergi ödeyecekleri anlamına gelmektedir. Örneğin, başka bir gelirin olmadığı varsayımıyla, bir gayrimenkulün aylık 2 bin lira üzerinden konut olarak kiraya verilmesi durumunda yüzde 17 daha fazla vergi ödenecektir."
"EV SAHİBİ ESKİYE GÖRE DAHA AZ GİDER YAZACAK"
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Dr. Ergin, Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle pek çok alanda yapılan vergi artışlarıyla birçok vatandaşın etkileneceğini söyledi. Yeni düzenlemeyle götürü giderinin yüzde 25'den yüzde 15'e çekildiğini belirten Dr. Ergin, şöyle konuştu:
"Götürü gideri mesela aylık 2 bin lira kira geliriniz var 12 ile çarpıyorsunuz yıllık 24 bin lira gelir elde edilmiş oluyor. Bu kira gelirini elde etmek için belli giderler yapıyorsunuz mesela eve tadilat yapılmıştır, kira çıkmıştır evde kırık, dökük vardır; onları 24 binden düşüyorsunuz, diyelim ki 5 bin lira gider oldu 19 bin lira üzerinden vergi ödüyorsunuz. Kanun koyucu 'ben size ikinci bir hak tanıyorum kaç lira gideriniz var onunla uğraşmayın ben size gelirinizin yüzde 25'ini gider yazdırırım yani yıllık gelir olan 24 binin yüzde 25'ini gider yazıp o da 6 bin yapıyor 18 bin üzerinden vergisini alırım' diyor. Şimdi Torba Yasa ile kanunda yapılan değişiklikle bu yüzde 25 oranı yüzde 15'e çektiler. Yani ev sahibi eskiden daha çok gider yazacakken şimdi daha az gider yazacak. Dolayısıyla ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek. 2 bin lira kira geliri olan birisi eskiden 2 bin 365 lira vergi ödüyorken şimdi 2 bin 767 lira vergi ödeyecek yani 400 liralık bir artış var. Bu da yüzde 17'ye tekabül ediyor."
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