Ev yapımı hamburger malzemeleri

500 gram orta yağlı dana kıyma

4 tatlı kaşığı hardal

2 tatlı kaşığı pekmez

2 yemek kaşığı galeta unu

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Hamburger İç Malzemeleri:

3 adet hamburger ekmeği

3 adet cheddar peyniri

1 adet büyük boy domates (dilimlenmiş)

4 adet salatalık turşusu

4 adet kıvırcık marul yaprağı





Ev yapımı hamburger nasıl yapılır?

Hamburger köftesi için geniş bir kasede kıyma, pekmez, hardal, ekmek kırıntısı, tuz ve karabiberi çok fazla yoğurmadan, alt üst ederek karıştırın. Karışan hamburger köftesini üç eşit parçaya bölün ve hamburger köftesi şeklini verip buzdolabında yaklaşık 20 dakika kadar bekletin.

Köfteler dinlenirken hamburgerin iç malzemelerini hazırlayın. Domates ve kornişon turşuları dilimleyin. Marul yapraklarını iyice yıkayıp kurutun.

Izgara tavasını önceden ısıtın ve ısındıktan sonra sıvı yağ ile yağlayıp hamburger köfteleri arkalı önlü pişirin. Köfteleri ocaktan almaya yakın cheddar peynirleri köftelerin üzerine yerleştirin ve eridikten sonra ocaktan alın.

Tavada ısıttığınız hamburger ekmeğinizin içerisine kıvırcık, domates, kornişon turşu ve hamburger köftesini ekleyin. Ev yapımı hamburgerleriniz hazır! Afiyet olsun...

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