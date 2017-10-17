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Evcilleştirdiği yavru kargayı çaldılar!

Habertürk’ün “Bu karga başka karga” başlığıyla sayfalarına taşıdığı, İstanbul Kuzguncuk’un maskotu Garga’nın 5 ay önce çalındığı ortaya çıktı. Garga’nın sahibi İlker Şahin, “Son zamanlarda bana ‘Baba’ diyordu. Bir kadın alıp gitmiş. Çok aradık ama bulamadık” dedi

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İstanbul Kuzguncuk’ta bir köfteci dükkânında çalışan İlker Şahin, geçen yıl yola düşen yaklaşık 1 aylık yavru kargayı sahiplenmiş, benimsedikçe de bir kargaya nasıl bakılır, tüm ayrıntılarıyla öğrenmişti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Şahin, adını “Garga” koyduğu yavru kargayı evcilleştirmişti. Ancak Şahin’in emek ve sevgiyle büyüttüğü Garga’nın 5 ay önce çalındığı öğrenildi.

Olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Şahin, “Elimden yemek yiyor, su içiyordu. Naz bile yapıyordu. Tüm esnaf arkadaşlara kendini sevdirmişti. Son aylarda bana ‘Baba’ demeye başlamıştı” dedi. Garga’nın çalındığı akşam köftecinin çok yoğun olduğunu belirten Şahin, “Sabah geldiğimizde ilk iş karşı dükkânın çatısına uçardı, orada biraz güneşlenir, ardından bir tüneği vardı, orada dinlenirdi. Sonra çevre kafelerde kahvaltı yapan müşterilerin sohbetlerini dinlerdi. O gece çalındığını fark edemedim. Taksiciler bir kadının elinde görmüş. Seviyor sanmışlar. Tek isteğim o kadının Garga’yı geri getirmesi çünkü o benim evladım” diye konuştu.

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