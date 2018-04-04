Çikolatalı dondurma malzemeler

2 su bardağı çiğ krema

3 yemek kaşığı tepeleme kakao

1 paket bitter çikolata

1 su bardağı süt

1 bardağa yakın toz şeker ya da bal

1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü 1 paket toz vanilin

Çikolatalı dondurma nasıl yapılır?

Kremanın yarısını kakao ile birlikte karıştırarak orta boy bir tencerede ısıtın. Kaynama noktasına gelir gelmez ocağın altını kısın ve 30 saniye kaynadıktan sonra ateşten hemen alıp çikolataları ekleyin. Pürüzsüz olana dek karıştırın. Kremanın kalan yarısını da ekleyin.

Orta boy bir tencereye süt ve şekeri (ya da balı) koyun. Isındıktan sonra vanilya ve kremalı çikolatalı sosunu ekleyin. Karışımı bir kabın içerisine boşaltın. Karışımı tamamen soğuduktan sonra bir kalıba döküp buzluğa kaldırın ve yarım saatte bir çıkartıp bir çatalla hızlıca karıştırmak suretiyle dondurun. Bu işlem oldukça önemli. Yoksa dondurma sönük kalacak ve istenilen sonucu vermeyecektir. Ardından tamamen donunca kaselere servis edin. Ev yapımı çikolatalı dondurmanız hazır! Afiyet olsun.

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