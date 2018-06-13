Evde kampanya uzadı hedef 12 milyara çıktı

Gayrimenkul sektörünü temsil eden 3 çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) başlattığı ve sektöre ivme kazandıran güç birliği kampanyası, 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Sektör temsilcileri satışların 30 Haziran’a kadar yaklaşık 12 milyar TL’yi bulmasını bekliyor. Bankaların konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.98’e çekmesinin ardından, 15 Mayıs’ta ilk etapta 41 firma bu kampanyaya ek yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Kampanya 15 Haziran’da son bulacaktı. Aylık yüzde 0.98 olan konut kredisi faiz oranlarının ise ne zaman son bulacağı henüz belli değil.
KONUTDER Başkanı Altan Elmas yakalanan sinerjiyle kampanyanın tüm Türkiye’ye yayıldığını belirterek, “41 firmayla başladık, şu an Türkiye genelinde 100’ü aşkın firma bu kampayayı uyguluyor. Yaklayık 8 milyarlık satış oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin konut satışına ulaşıldığını tahmin ediyoruz. 30 Haziran’a kadar satış rakamının 12 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyorum” açıklamasında bulundu.
NAZMİ DURBAKAYIM: YÜZDE 27 AVANTAJ SAĞLIYOR
Kampanyanın avantajını bir örnek ile anlatan İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “781 bin liralık bir daire yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira. 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15’lik peşinat 93 bin lira. 0.98 faizle 500 bin liralık krediyi, 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında ödüyor. Toplamda 977 bin liraya geliyor. Yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0.98 değil de 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira olurdu. İşin özü, bu yüzde 27’lik bir indirim oluyor. Konut, 340 bin lira daha ucuza geliyor” dedi.
FEYZULLAH YETGİN: YENİLERDE BU FİYAT OLMAZ
Kampanyanın ev almayı bekleyen vatandaşları harekete geçirdiğini aktaran GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Ayrıca yükselen maliyetlerin birçok projeyi etkilemesine rağmen, firmaların fiyatları sabit tutmasından dolayı bu dönem konut alanlar kazançlı çıkacak” dedi. Yetgin, yeni başlayacak projelerin bu fiyatlarla satılmasının mümkün olmadığını söyledi.
‘SATIŞ OFISLERI BAYRAMDA AÇIK OLACAK’
Bir çok kişinin tatiline erken başlamasından dolayı sürenin uzatılması talebinde bulunduğunu aktaran Durbakayım, satış ofislerinin bayramın ikinci gününden itibaren açık olacağını söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.