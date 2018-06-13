Evde kampanya uzadı hedef 12 milyara çıktı

Gayrimenkul sektörünü temsil eden 3 çatı kuruluşu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) başlattığı ve sektöre ivme kazandıran güç birliği kampanyası, 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Sektör temsilcileri satışların 30 Haziran’a kadar yaklaşık 12 milyar TL’yi bulmasını bekliyor. Bankaların konut kredisi faizlerini aylık yüzde 0.98’e çekmesinin ardından, 15 Mayıs’ta ilk etapta 41 firma bu kampanyaya ek yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı. Kampanya 15 Haziran’da son bulacaktı. Aylık yüzde 0.98 olan konut kredisi faiz oranlarının ise ne zaman son bulacağı henüz belli değil.

KONUTDER Başkanı Altan Elmas yakalanan sinerjiyle kampanyanın tüm Türkiye’ye yayıldığını belirterek, “41 firmayla başladık, şu an Türkiye genelinde 100’ü aşkın firma bu kampayayı uyguluyor. Yaklayık 8 milyarlık satış oldu. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin konut satışına ulaşıldığını tahmin ediyoruz. 30 Haziran’a kadar satış rakamının 12 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyorum” açıklamasında bulundu.

NAZMİ DURBAKAYIM: YÜZDE 27 AVANTAJ SAĞLIYOR

Kampanyanın avantajını bir örnek ile anlatan İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “781 bin liralık bir daire yüzde 20 indirimle 625 bin liraya iniyor. Yüzde 5 peşinat 31 bin lira. 36 aya kadar yaydığımız diğer yüzde 15’lik peşinat 93 bin lira. 0.98 faizle 500 bin liralık krediyi, 120 ay aldığı vakit ayda 7 bin lira civarında ödüyor. Toplamda 977 bin liraya geliyor. Yüzde 20 indirim olmasaydı ve faiz oranı yüzde 0.98 değil de 1.16 olsaydı bu daire, 1 milyon 317 bin lira olurdu. İşin özü, bu yüzde 27’lik bir indirim oluyor. Konut, 340 bin lira daha ucuza geliyor” dedi.

FEYZULLAH YETGİN: YENİLERDE BU FİYAT OLMAZ

Kampanyanın ev almayı bekleyen vatandaşları harekete geçirdiğini aktaran GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, “Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Ayrıca yükselen maliyetlerin birçok projeyi etkilemesine rağmen, firmaların fiyatları sabit tutmasından dolayı bu dönem konut alanlar kazançlı çıkacak” dedi. Yetgin, yeni başlayacak projelerin bu fiyatlarla satılmasının mümkün olmadığını söyledi.

‘SATIŞ OFISLERI BAYRAMDA AÇIK OLACAK’

Bir çok kişinin tatiline erken başlamasından dolayı sürenin uzatılması talebinde bulunduğunu aktaran Durbakayım, satış ofislerinin bayramın ikinci gününden itibaren açık olacağını söyledi.