Hazırladığı tarifleri ve özel paketlerde saklanan malzemeleri haftalık olarak kullanıcılarına ulaştırıp zamandan kazandıran ŞefGibi'den leziz mi leziz 3 tarif...
ÇITIR KEÇİ PEYNİRLİ TACO (Avokado, Portakal ve Mor Lahana eşliğinde)
Porsiyon: 2 kişi
Zaman: 35 - 40 dk.
Kalori: 864 kcal / porsiyon
Mutfak Gereçleri: 1 adet fırın tepsisi, yağlı kâğıt, 1 adet orta boy kase
MALZEMELER
- 6 adet tortilla
- 1 adet portakal
- 1 adet avokado
- 1/2 yk limon Suyu
- 120 gr mor lahana
- 2 adet arpacık soğan
- 4 dal taze kişniş
- 200 gr keçi peyniri
- 2 yk bal
- 1 sb panko ekmek kırıntısı
Nasıl pişirilir?
1. Fırınınızı ve malzemeleri hazırlayın
Fırınınızı 230 derecede ısıtın. Tüm taze malzemeleri yıkayıp kurulayın. Portakalları soyun, elma dilimi şeklinde dilimleyin. Avokadoyu ikiye bölün, çekirdeğini çıkartın ve kabuğunu soyup dilimleyin. Kararmamaları için üzerlerinde limon suyunu gezdirin. Mor lahanayı çok ince olacak şekilde şeritler halinde doğrayın. Arpacık soğanları soyun ve ince ince kıyın. Kişniş yapraklarını kalın saplarından ayırıp kabaca doğrayın.
2. Keçi peynirini hazırlayın ve fırınlayın
Keçi peynirini bir karıştırma kabına alın ve üzerine bal ekleyip iyice homojen bir hal alana kadar elinizle yoğurun. Sonra minik rulolar halinde yuvarlayın (18 adet mini rulo çıkacaktır). Hazırladığınız keçi peynirlerini panko ekmek kırıntısına bulayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizip fırına verin. 10 dakika boyunca, üstleri kızarana dek pişirin. Çıtır peynir parçalarının yanmaması için pişirme süresinin sonuna doğru fırını kontrol edin.
3. Portakallı salatayı hazırlayın
Orta büyüklükte bir kaseye doğradığınız lahanayı, portakal dilimlerini, arpacık soğanları ve az bir miktar zeytinyağı ekleyip karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
4. Tacolarınızı hazırlayın ve servis edin
Keçi peynirleri piştikten sonra her bir tortilla arasına önce hazırladığınız salatayı, arkasından çıtır peynirleri ve avokado dilimlerini ekleyin. Kişniş yaprakları ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
HARDAL SOSLU SOMON (Elmalı Salata ve Kuskus eşliğinde)
Porsiyon: 2 kişi
Zaman: 30 dk
Malzemeler
30 gr ceviz
2 tk dijon hardal
1 yk esmer şeker
1 adet kırmızı elma
1 su bardağı kuskus
1 adet limon
60 gr roka
2 adet somon fileto
4 yk süzme yoğurt
1 yk Türk baharat karışımı
Nasıl Pişirilir?
1. Kuskusu pişirin
Küçük bir tencereye az bir miktar zeytinyağı koyun ve orta derece ateşte ısıtın. Kuskusları ekleyin 30 saniye – 1 dakika boyunca çevirerek pişirin. 1.5 su bardağı su ve bir tutam tuz ilave edin. Kaynatın. Su kaynadıktan sonra ateşi düşük dereceye getirin ve 8 dakika boyunca, kuskuslar suyu çekip yumuşayıncaya tek pişirin. Kuskuslar pişince ateşten alın ve kenarda bekletin.
2. Somonu pişirin
Büyük bir tavaya (tercihen yapışmaz bir tavaya), bir miktar zeytinyağı koyun ve orta-yüksek derece ateşte ısıtın. Somon filetoları bir kağıt havlu yardımıyla hafifçe dokundurarak kurutun. Her iki tarafını da tuz, karabiber ve Türk baharat karışımı ile tatlandırın. Derileri aşağı gelecek şekilde tavaya yerleştirin. Her bir tarafını, istediğiniz kıvama gelinceye dek, 6 – 8 dakika boyunca pişirin.
3. Malzemeleri hazırlayın
Tüm taze malzemeleri yıkayıp kurulayın. Limonu ikiye bölün. Elmaları ikiye bölün, çekirdeklerini çıkartın ve ince dilimler halinde doğrayın.
4. Sosu hazırlayın
Orta büyüklükte bir kaseye esmer şekeri koyun. Birkaç damla limon sıkın ve şeker çözülünceye kadar karıştırın. Hardalı ve süzme yoğurdu ekleyin, iyice birleşene dek karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
5. Salatayı hazırlayın
Büyük bir kaseye roka yapraklarını, elma dilimlerini ve cevizleri ekleyin. Sosa sıktığınız limonun kalan suyunu sıkın. Zeytinyağı ekleyin ve güzelce karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
6. Tabakları hazırlayın
Kuskusu çatalla kabartın ve tuz ve karabiber ile tatlandırın. Kuskusu ve salatayı tabaklara bölün. Somonları kuskusların üzerlerine yerleştirin ve dilediğiniz miktar sos ile süsleyin. Afiyet olsun!
İSTİRİDYE MANTARLI KARABUĞDAY SALATASI (Fırında Kuşkonmaz ve Kaju eşliğinde)
Porsiyon: 2 kişi
Zaman: 30 - 35 dk.
Kalori: 550 kcal / porsiyon
Mutfak Gereçleri: 1 adet fırın tepsisi, yağlı kâğıt, 1 adet küçük tencere, 1 adet büyük boy kase
Malzemeler
- 2/3 sb Karabuğday
- 6 yaprak İstiridye Mantarı
- 8 adet Kuşkonmaz
- 1 adet Sarı Kalifornia Biber
- 10 adet Çeri Domates
- 1 dal Taze Soğan
- 1 avuç Kaju
- 3 adet Salatalık Turşusu
- 4 yk Nar Ekşisi
Nasıl Pişirilir?
1. Fırını ısıtın ve karabuğdayı haşlayın
Fırını 180 derecede ısıtın. Karabuğdayı küçük bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ilave edip su kaynayana kadar yüksek ateşte, su kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 20 dakika boyunca karabuğday suyunu çekene kadar pişirin.
2. Fırını ısıtın ve malzemeleri hazırlayın
Tüm malzemeleri yıkayıp kurutun. Mantarların kalın sap kısımlarını bıçakla keserek ayırın. Kuşkonmazların sert kısımlarını keserek ayırın. Sarı kalifornia biberinin sap kısmını ve iç damarlı çekirdekli kısmını çıkartıp küp küp doğrayın. Çeri domatesleri ortadan ikiye bölün. Taze soğanın yeşil kısımlarını ince ince kıyın (beyaz kısımlarını kullanmayacaksınız). Salatalık turşusunu küp küp olacak şekilde doğrayın.
3. Mantar ve kuşkonmazı fırınlayın
Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine kuşkonmazları ve mantarları tek bir katman olacak şekilde dizin. Üzerinde bir miktar zeytinyağı gezdirip tuz ve karabiber ile tatlandırdıktan sonra 13 - 15 dakika boyunca, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
4. Karabuğday salatasını hazırlayın
Büyük bir kase içerisine haşladığınız karabuğdayı ekleyin. Üzerine doğradığınız sarı biberleri, çeri domatesleri, salatalık turşusunu ve kajuyu ekleyin, güzelce karıştırın. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve dilediğiniz kadar nar ekşisi ilave edin. Tuz ve karabiber tatlandırın. Salata sizin için kuru ise biraz daha zeytinyağı ekleyin ve tekrar karıştırın.
5. Tabakları hazırlayın
Karabuğday salatasını tabaklara eşit miktarda bölüştürün. Kuşkonmaz ve mantarları üzerine ekleyin. Dilediğiniz miktarda kıydığınız taze soğan ile süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
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