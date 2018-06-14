Merkezde, 10 kişilik uzman ekiple birlikte evinde ürettiği peynir mayasının verimliliğini artırmak, bunun organik ve sağlıklı bir ürün olduğunu bilimsel olarak ortaya koymak için çalışmalar yürüten Çelik, mayanın seri üretimini yapmayı hedefliyor.

Çelik, yaptığı açıklamada, aile olarak peyniri çok sevdiklerini, ancak çoğu zaman istedikleri lezzette ürün bulamadıklarını söyledi.

Doğal peynir mayası üretme fikrinin de çocuklarına daha lezzetli peynir yedirmek için evde peynir yapmak istemesiyle ortaya çıktığını belirten Çelik, "Bunun için eskilerin kullandığı yöntemlerden de yola çıkarak ve bunu geliştirerek bir maya çeşidi buldum. Bu mayadan elde ettiğim peynirler gayet lezzetli oldu. Çocuklarım ve daha sonra ikram ettiğim komşularım tarafından da çok beğenildi." diye konuştu.

HEDEF SERİ ÜRETİM

Çelik, peynirler tadan herkes tarafından beğenilince seri üretime geçmek için KOSGEB'e başvurduğunu anlattı.

Projesinin onaylanmasının ardından aldığı 430 bin liralık destekle Fırat Teknokent'te Doğal Peynir Mayası Ar-Ge Merkezini kurduğunu belirten Çelik, "Şu anda bulduğum peynir mayasının Ar-Ge çalışmasını yapıyoruz. Peynir mayasını çocuklarıma daha lezzetli peynir yedirmek isterken keşfettim ama inşallah ülkemdeki tüm çocuklar, insanlar bu mayadan faydalanırlar." dedi.

"5 KİLOGRAM SÜTTEN 1 KİLOGRAM PEYNİR"

Doğal ürünler kullanarak ürettiği mayanın verimliliğini maksimum düzeye çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kendi mayamızla ürettiğimiz peynir piyasadakilerden çok daha avantajlı. Randımanı daha yüksek, organik bir maya ve insan sağlığına hiçbir zararı yok, raf ömrü daha uzun. İçine hiçbir kimyasal katkı maddesi bırakmadan bir yıl boyunca kullanılabilmekte. Bu da endüstride büyük bir avantaj sağlıyor. Piyasadaki bazı mayalarla 7 kilogram sütten bir kilogram peynir elde edilirken bu mayayla 5 kilogram sütten bir kilogram peynir elde edilmekte."