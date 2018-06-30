Makyaj, düzensiz beslenme, kirli hava gibi etkenlerden dolayı ciltte sivilceler, siyah noktalar ve pürüzler oluşabiliyor. Eğer bu sorunlardan doğal ürünlerle kurtulmak isterseniz farklı kil maskesi tariflerine göz atabilirsiniz.



1- KURU CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ MALZEMELER

2 yemek kaşığı beyaz kil

1 yemek kaşığı toz yulaf ezmesi

1 çay bardağı ılık papatya çayı

3-4 damla zeytinyağı

Malzemeleri bir kapta karıştırın. Cilde uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekletin. Bol suyla durulayın. Güneşten yıpranmış bir cilde sahipseniz bu maskeyi yüzünüze haftada haftada kez uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz hassassa bu süreyi 10 güne çıkarabilirsiniz.

2- SİVİLCELİ CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ MALZEMELER

5 damla çay ağacı yağı

4 damla taze limon suyu

2 tatlı kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı beyaz kil

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş maskeyi cilde uyguladıktan sonra 20 dakika kadar bekleyin. Ardından cildinizi bol suyla yıkayın. Bu kil maskesini başlarda haftada 1 kez, problem azalınca da 15 günde bir uygulayabilirsiniz.

3- KARMA VE YAĞLI CİLTLER İÇİN KİL MASKESİ MALZEMELER

2 tatlı kaşığı kırmızı kil

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı elma suyu

1 çay kaşığı vazelin ya da evinizde bulunan herhangi bir nemlendirici krem

Malzemeleri metal olmayan bir kapta azar azar su ekleyerek karıştırın. Krem kıvamına gelmiş olan maskeyi cildinize uygulayın ve 20 dakika sonra bol su ile yüzünüzü yıkayın. Ciltteki gerginlik için maske sonrasında nemlendirici krem kullanmakta fayda var.

4- SİYAH NOKTALAR İÇİN GÖZENEK AÇICI KİL MASKESİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı yeşil kil

1 yemek kaşığı papatya suyu

Mercimek büyüklüğünde nemlendirici krem

Kil, nemlendirici krem ve papatya suyunu karıştırın ve cildinize sürün. 15 dakika beklettikten sonra cildinizi temizleyin. Hassas bir cilde sahipseniz süreyi kısaltabilirsiniz. Bu maskeyi haftada bir kez cildinize uygulayabilirsiniz.

5- IŞILTI VE CANLILIK VEREN KİL MASKESİ MALZEMELER

1 çay kaşığı pirinç unu

1 tatlı kaşığı beyaz kil

2 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı nemlendirici krem

Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın ve 20 dakika bekletip yüzünüzü bol suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

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