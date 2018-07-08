Edinilen bilgiye göre Ovacık’ın Beydini köyünde çıkan yangın üzerine bir cami, 6 ev, köy odası ve evlere ait ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Bölgeye Ovacık Belediyesi başta olmak üzere çevre belediyelerden itfaiye, orman bölge müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra bugün itibariyle Karabük’e konuşlandırılan yangın söndürme helikopkteri de sevk edilerek yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, yangının Ahmet Şahin’e ait kullanılmayan bir eve yıldırım düşmesi sonucu başladığını belirterek şöyle dedi:

“Bölgemizde yağan yağmurun ardından Ahmet Şahin’e ait ve yazlık olarak kullanılan eve yıldırım düşmüş. Yıldırım sonrası çıkan ve çoğu ahşap olan evlere sıçradı. Cami, köy konağına ardından da dört eve sıçrayan yangında toplam da 5 ev, bir cami ve bir de koy konağı kullanılamaz hale geldi. Yangına Ovacık Belediyesi, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Safranbolu, Yenice, Ovacık orman işletme araçları ve yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Bizim için tek sevindirici olay can kaybının yaşanmaması. Zarar gören bütün vatandaşlarımıza devletimiz tarafından destek olunacaktır. “

Bölgeye sevk edilen çok sayıda 112, arazöz, su tankerleri, AFAD, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirilecek.