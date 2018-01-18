Avustralyalı Heidi Turunen (32) ve Tom Rein (31) çifti, dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nda hayatını birleştirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre dondurucu soğuğa aldırış etmeden 9 günde zirveye çıkan ikili, nefes kesen manzara karşısında evlilik yemini etti.

Heidi, gelinliğinin altına ten rengi termal bir tişört, pantolon ve yürüyüş botu giydi. Çılgın çift, çok gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Everest Dağı

Everest Dağında evlilik

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