İngiltere'deki gururumuz Cenk Tosun, Manchester City karşısında sahaya çıktı! Sam Allardyce yönetimindeki Everton, en yakın rakibi Manchester United'ın 16 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'yi konuk etti. Guardiola ve öğrencileri, Everton'ı 3-1 mağlup ederek açık ara farkla liderliğini sürdürdü. Cenk Tosun, maça 11'de başladı.

Ligin 32. haftasında şampiyonluğun favori adayı Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'a Goodison Park'ta konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Leroy Sane, 12. dakikada Gabriel Jesus ve 37. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda daha atak bir görüntü sergileyen Everton, 63. dakikada Yannick Bolasie'nin golüyle umutlanmasına rağmen mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

Everton'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cenk Tosun, 79. dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Manchester City'de ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 77. dakikada Kevin de Bruyne'ün yerine oyuna dahil oldu.

CENK SUSKUN KALDI

Devre arası transfer döneminde 26 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de kendini kanıtlamayı başardı! Milli golcü, Tottenham, West Bromwich maçlarına 11'de çıktıktan sonra Arsenal ve Watford karşısında sonradan oyuna girmişti. Bu maçlarda golle buluşmayı başaramayan Cenk, Premier Lig'deki ilk golünü Burnley ağlarına atmıştı. Cenk, Premier Lig'de 3 maçta rakip fileleri sarsarken City karşısında golle buluşamadı.

Bu sonuçla lider Manchester City, bir maç eksiğiyle puanını 84'e çıkartarak şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki 16 puanlık farkı korudu. Everton ise 40 puanla 9'uncu sırada kaldı.