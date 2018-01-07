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NELER OLMUŞTU?

Kulüpten 31 Aralık 2017'de bir açıklama yapıldı ve kapanma sinyalleri verildi. Futbolcular ve kulüp personeli adına yapılan açıklamada "Bizler Gaziantepspor başkanı, yönetimi, futbolcuları ve personeli olarak, kulübün yaşaması ve yaşatılması için onurlu bir mücadele verdik. Tüm çabalarımıza ve mücadelemize rağmen yalnız bırakıldık" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin." denildi.