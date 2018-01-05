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Futbol

Cenk Tosun'un başarı hikayesi!

05.01.2018 - 16:33 | Güncelleme:

  • 1 Son dakika... Cenk Tosun'un Everton'a transfer için imza saati belli oldu! İşte Cenk Tosun'un hayatı ve bilinmeyen yönleri
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    Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, Almanya'ya 15 yaşında gitmiş. İşçi olarak babasının yanında çalışmaya başlamış. 20'li yaşlara geldiğinde Ankaralı ailenin kızıyla evlenerek Selma-Cenk Tosun çifti olmuş.

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  • 2 Son dakika... Cenk Tosun'un Everton'a transfer için imza saati belli oldu! İşte Cenk Tosun'un hayatı ve bilinmeyen yönleri
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    Şenol Tosun'un hayali futbolcu olmakmış. Cenk'in anlattığına göre amcası da babası da profesyonel liglerde top oynamışlar!

  • 3 Son dakika... Cenk Tosun'un Everton'a transfer için imza saati belli oldu! İşte Cenk Tosun'un hayatı ve bilinmeyen yönleri
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    Frankfurt'a 70 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Wetzlar'da yaşamaya başlayan Tosun ailesinde Cenk Tosun ablasından 6 yıl sonra dünyaya gelmiş. Şenol Tosun, oğlu olunca onu futbolcu yapmak istemiş. Cenk'i daha 3 yaşında SV Raunheim 07 takımına götürmüş! Daha doğru düzgün yürümeyi bile beceremeden goller atmaya başlamış!

  • 4 Son dakika... Cenk Tosun'un Everton'a transfer için imza saati belli oldu! İşte Cenk Tosun'un hayatı ve bilinmeyen yönleri
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    Cenk o günleri fotoğraflara bakınca hatırladığını söylüyor ve ekliyor: Fotoğraflara baktıkça çok gülüyorum ama… Formam etek gibi. Üç topu üst üste koysan boyum kadar. Normal şartlarda kulüplere beş yaşından sonra kayıt yaptırılabiliyor. Ben üç yaşımda yazılmışım ve beş yaşındakilerle oynuyormuşum."

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  • 5 Son dakika... Cenk Tosun'un Everton'a transfer için imza saati belli oldu! İşte Cenk Tosun'un hayatı ve bilinmeyen yönleri
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    Cenk, Arjantinli golcü Gabriel Batistuta'nın kasetlerini izleyerek büyümüş ve onun taklidini yapmaya başlamış. 4 yaşındayken "Bu çocuktan futbolcu olur" demişler. Daha 5 yaşında bölgenin en büyük kulüplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer olmuş.

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Yorumlar 9
  • Misafir 19 dakika önce
    Bir Galatasaraylı olarak çok beğendiğim kişiliğini taktir ettiğim bir şahsiyet. Yolun açık olsun seninle gurur duydum
  • Misafir 24 dakika önce
    Bayern maçından sonra gitseydi olmazmiydi çok hariycaz tosunu
  • Misafir 4 saat önce
    Besiktas in gururu, Yolun acik olsun Cenk!! Tum Turkiye seninle gurur duyuyor!!
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