Everton Arsenal maç sonucu - Mesut Özil gol ve asist yaptı!

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal, deplasmanda Everton'ı 5-2 yendi.

Goodison Park'ta oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Everton, 12. dakikada Wayne Rooney'nin golüyle 1-0 öne geçti. Arsenal, rakibine 40. dakikada Nacho Monreal'in golüyle karşılık verdi ve ilk devre 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda etkili performans sergileyen Arsenal, 53. dakikada Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil'in attığı golle 2-1'lik üstünlük yakaladı. Konuk takım, 74. dakikada Mesut Özil'in asistinde Alexandre Lacazette'in golüyle durumu 3-1'e getirdi. Arsenal'da bu sezon 7. maçına çıkan Mesut Özil, skora ilk kez katkı yaptı.

Karşılaşmanın son dakikaları karşılıklı gollere sahne oldu. Arsenal'ın 90. dakikada Aaron Ramsey ile farkı 3'e çıkardığı mücadele, 90+3. dakikada Evertonlı Oumar Niasse'nin bulduğu golle 4-2'ye geldi. Mücadelenin 90+5. dakikasında rakip fileleri havalandıran Alexis Sanchez, Arsenal'ı 5-2'lik galibiyete taşıdı.

Maçın 68. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Idrissa Gueye, Everton'ı 10 kişi bıraktı.

Bu galibiyetle puanını 16 yapan Arsenal, 5. sırada yer aldı. Sezona beklenen başlangıcı yapamayan ve son üç maçında galip gelemeyen Everton, 8 puanla 16. sırada kaldı.

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