Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.



İngiliz kulübü, milli futbolcuyu transfer ettiğini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

"ALLARDYCE VE EVERTON BENİ ÇOK İSTEDİ"

Everton TV'ye konuşan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı:



"Everton futbolcusu olmak harika bir duygu. Burada olduğum için ve her şey tamamlandığı için çok mutluyum. Bir an önce Everton forması giymek için çok heyecanlıyım. Everton, tarihi ve futbol kültürü olan büyük bir kulüp. Taraftarlara yeteneklerimi ve nasıl bir futbolcu olduğumu göstereceğim. Premier Lig'de iyi bir futbolcu olabileceğime inanıyorum. Premier Lig büyük bir lig, bunu biliyorum. Sahip olduğum fizik güç bana yardımcı olacaktır. Her iki ayağımı da aynı derecede kullanabiliyorum ve ceza sahası içinde iyi bir golcüyüm. Antrenmanda takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Transfer olmadan önce Everton'ı takip ediyordum, o yüzden takım hakkında bilgi sahibiyim. Umarım bana çok asist yaparlar. Teknik direktör Sam Allardyce ve Everton beni çok istedi, ben de o yüzden buradayım"

Everton'ın Cenk Tosun için organize ettiği imza töreni, oyuncunun sağlık kontrollerinin uzaması nedeniyle ertelendi. İngiliz kulübünün 27 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına giden en pahalı futbolcu oldu.



ALLARDYCE: "TÜRKİYE'NİN 1 NUMARALI GOLCÜSÜ"

Teknik direktör Sam Allardyce ise Cenk Tosun'un güçlü bir mental yapıya sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 1 numaralı golcüsü, Türk liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı. Gelişen ve çok yönlü bir futbolcu. İki ayağını da kullanıyor. Belki en iyisi değil ama hava toplarında ve ceza alanında çok etkili." sözleriyle transferi değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Cenk Tosun'un transferi için Everton ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

BEŞİKTAŞ VE FİKRET ORMAN'DAN CENK TOSUN PAYLAŞIMI

Öte yandan Beşiktaş, Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a bir video klip ile veda etti. Siyah-beyazlı kulübün resmi twitter hesabı, hazırlanan videoyu "Yaşadığımız unutulmaz" mesajıyla paylaştı.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 5, 2018

Başkan Fikret Orman da aynı videoyu paylaşarak "Yeni kulübün hayırlı, yolun açık olsun. Burası her zaman senin yuvan ve sen her zaman ailemizin parçasısın Cenk'im" ifadelerini kullandı.

EVERTON'DAN BEŞİKTAŞ'A MESAJ: "ONA BURADA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ"

Everton, Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabının duygusal paylaşımına: "Everton’a hoş geldin Tosun Paşa. Hiç merak etmeyin, ona burada çok iyi bakacağız!" ifadeleriyle cevap verdi.

Siyah-beyazlı kulüp de İngiliz ekibine "Biz ona gözümüz gibi baktık, bundan sonra Tosun Paşamız size emanet." sözleriyle yanıt verdi.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 5, 2018

RYAN BABEL: BOL ŞANS

Beşiktaşlı Ryan Babel de, gol sevinçlerini beraber yaşadığı Cenk Tosun'a sosyal medya hesabından veda etti. Hollandalı yıldız paylaşımında şu mesaja yer verdi: "Bol şans, adamsın"

— Ryan Babel (@Ryanbabel) January 5, 2018

ARDA TURAN: YOLUN AÇIK OLSUN HAKİKİ TOSUN PAŞA

Barcelona'da forma giyen Arda Turan ise, Milli Takım'dan arkadaşı Cenk Tosun'a şu sözlerle başarı diledi.

— Arda Turan (@ArdaTuran) January 5, 2018

MALİYETİ BELLİ OLDU!

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre Kartal, yıldız golcüsünü 22 milyon Euro artı 5 milyon Euro’yu bulan bonuslar ile birlikte 27 milyon Euro’ya Everton’a sattı...





— Habertürk Spor (@HTSpor) January 5, 2018

Başkan Orman’ın yoğun görüşmeleri sonrasında her iki kulüp el sıkışırken, transferin ücret detayları da netleşti...

10 MİLYON EURO PEŞİN VE BİR SONRAKİ SATIŞTAN %10 PAY

Cenk’in satışından 22 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan Beşiktaş, bu paranın 10 milyon Euro’sunu peşin alacak. Geriye kalan 12 milyon Euro ise bu ağustos ve 2019 yılının yine ağustos ayı olmak üzere 2 taksitte ödenecek. Anlaşmanın bir diğer unsuru olan 5 milyon Euro da şartlar oluşması halinde Siyah-Beyazlılar’ın kasasına girecek.

Bonuslar şu şekilde: 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk, bu süre içinde her sezon 20 ve üzeri maçta forma giyerse toplamda 2 milyon Euro Beşiktaş’ın olacak. Yıldız oyuncu, bir sezonda 25 gol ve üzerinde atması halinde ise Kartal, her sezon için 750 bin Euro, toplamda 3 milyon Euro kazanacak. Everton’ın Cenk’i başka takıma satması durumunda ise gelecek paranın yüzde 10’luk bölümü Beşiktaş’ın olacak.

‘DKT’ DE EVERTON’DAN

Bunların yanı sıra futbolcuyu yetiştiren kulübe verilen ‘Dayanışma Katkı Payı’nı (DKT) da Everton üstlendi. Bu doğrultuda 22 milyon Euro’nun yüzde 5’lik kısmı olan 1.100 milyon Euro’yu Beşiktaş’ın ödemesi gerekirken, İngilizler bu parayı Cenk’i yetiştiren Frankfurt’a ödemesi için Siyah-Beyazlılar’a verecek.

ALLARDYCE'IN KARİYERİNDE DE ZİRVEYE OTURDU!

Cenk Tosun, "Big Sam" lakaplı İngiliz çalıştırıcının, kariyerindeki son 27 yılda yaptığı en pahalı transfer de oldu. Big Sam daha önce Bolton'a Nicolas Anelka'yı 12 milyon Euro, Crystal Palace'a Jeffrey Schlupp'u 15 milyon Euro, West Ham United'a Enner Valencia'yı 15 milyon Euro, Crystal Palace'a Luka Milivojevic'i 15,1 milyon Euro ve West Ham'a Andy Carroll'ı 17,5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

HABERTÜRK OKU, HABERİN OLSUN!



Habertürk, Cenk Tosun’un Everton’a transferini 25 Aralık 2017 tarihinde okuyucularına duyurmuştu!

Cenk Tosun

everton

imza töreni