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"İngiltere'de çok temas var ama Cenk'in gol vuruşu çok iyi. En büyük handikabı hocası. Sam Allardyce benim de hocamdı Newcastle'da 1.5 sene çalıştık. Forveti yalnız bırakan ve beslemekten uzak bir futbol sistemi var."