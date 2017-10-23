Everton, Koeman ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Koeman'ın 16 aydır sürdürdüğü teknik direktörlük görevine son verildi.

Everton, 54 yaşındaki çalıştırıcının takımın başına geçtiği 2016-2017 sezonunda ligi 7. sırada bitirmişti.

Futbolculuk kariyerinde Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord kulüplerinin formasını giyen Koeman, Hollanda Milli Takımı ve Barcelona'daki antrenörlük deneyimlerinin ardından Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord ve Southampton takımlarını çalıştırdı.

1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda Milli Takımı formasıyla şampiyonluk yaşayan Koeman yönetiminde Everton, ligin ilk 9 haftası sonunda 8 puan topladı. Everton, puan cetvelinin 18. sırasında bulunuyor.