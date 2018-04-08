Devre arası transfer döneminde 26 milyon Euro bonservis bedeliyle rekor kırarak Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni kulübüyle ilk Liverpool derbisine çıktı. Premier Lig'in 33. haftasında oynanan Merseyside derbisinde iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Liverpool 67, Everton ise 41 puana yükseldi.

Cenk Tosun, derbi sonrasında zorlu mücadeleyi BBC Türkçe'ye değerlendirdi. Milli futbolcunun açıklamaları şöyle:

"İkinci devre bizim için daha iyi geçti. Son 15-20 dakika çok iyi oynadık, bunları söyleyebilirim. Son dönemdeki baskımız baya iyiydi. Üç tane yüzde 100'lük pozisyon kaçırdık. Onları atsaydık belki yıllar sonra ilk defa Liverpool derbisinde galip gelecektik. 3 puan alamadığımız için tabii ki üzgünüz. Belki 5 dakika daha fazla oynansa golü bulacaktık. Gol yemediğimiz için de biraz mutluyuz."

O POZİSYONU ANLATTI

"Kafa pozisyonum, sağ beki önüme geçmesin diye tutarken o da düştü. Düşünce biraz dengem bozuldu, yana düştüm. O yüzden alnımın ortasıyla vuramadım topa. O bile bizim arkadaşımızın önüne düşüyordu, son salise ile yetişemedi. Bir dakika sonra bir pozisyon daha bulduk, Dominic yüzde 100'lük pozisyonu atamadı."