UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden İngiliz temsilcisi Evertno, evinde Fransa'nın köklü kulübü Lyon'u ağırlıyor. Maç öncesinde bu zorlu karşılaşmayı bekleyen futbolseverler, merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Everton - Lyon maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EVERTON - LYON

Goodison Park'ta oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Bas Nijhuis düdük çalacak. Nijhuis'in yardımcılığını Rob van de Ven ile Jan Vries yapacak. Türkiye saatiyle bu akşam 22:05'te başlayacak olan karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.

Everton, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alıyor.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 2 puanla 2. sırada yer alıyor.

Everton, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Lyon, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

Everton, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 5 gol yedi.

Lyon, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

Everton'da bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları birer golle Michael Keane, Dominic Calvert-Lewin ve Leighton Baines bulunuyor.

Lyon'da bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları birer golle Bertrand Traore ve Memphis Depay bulunuyor.

SON MAÇ KADROLARI

Everton: Jordan Pickford, Jonjoe Kenny, Mason Holgate, Ashley Williams, Leighton Baines, Gylfi Sigurdsson, Morgan Schneiderlin, Idrissa Gueye, Tom Davies, Wayne Rooney, Sandro Ramirez

lyon: Anthony Lopes, Marcelo, Jeremy Morel, Kenny Tete, Ferland Mendy, Houssem Aouar, Lucas Tousart, Tanguy Ndombele, Nabil Fekir, Mariano Diaz, Bertrand Traore

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