Everton maçında olay! UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları
UEFA Avrupa Ligi 3. haftada grup maçları oynandı | TOPLU SONUÇLAR
19 Ekim 2017 Perşembe, 22:13:45 | Güncelleme: 20 Ekim 2017 Cuma, 01:38:10
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1|61
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta grup maçları dün gece sona erdi. Bu yaz Galatasaray'dan ayrılarak Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, 2 ay sonra ilk kez 11'de çıktığı mücadelede asistini yaptı.
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2
2|61
Saat 22:05'te başlayan mücadelede ise Everton ile Lyon karşı karşıya geldi. Maçın 63. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışmaya taraftarlar da dahil oldu ve saha karıştı.
3
3|61
Evertonlı taraftarlar, olaya dahil olurken kucağında bir çocukla futbolcuya saldırmaya çalışan bir taraftar dikkatleri çekti.
4
4|61
Saat farkı nedeniyle A Grubu'ndaki Astana-Maccabi Tel Aviv mücadelesi, ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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5
5|61
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
6
6|61
G GRUBU
İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva, Romanya ekibi Steaua Bükreş'i ağırladı.
7
7|61
Konuk ekip mücadeleden Harlem Gnohere'nin attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.
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8
8|61
Steaua Bükreş bu sonuçla puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Hapoel Beer Sheva ise 3 puanda kaldı.
9
9|61
Grubun diğer karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Lugano, Çekya ekibi Viktoria Plzen'i ağırladı.
10
10|61
Lugano mücadeleyi 2. yarıda Mattia Bottani ve Carlinhos ve Alexander Gerndt'in attığı gollerle 3-2 kazandı ve ilk galibiyetini aldı. Konuk ekibin golleri ise 76. dakikada Michal Krmencik ve 90. dakikada Marek Bakos'tan geldi.
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11
11|61
Lugano puanını 3'e yükseltirken Viktoria Plzen 3 puanda kaldı.
12
12|61
H GRUBU
Belarus ekibi BATE Borisov, Almanya temsilcisi Köln'ü ağırladı.
13
13|61
Mücadelenin tek golü BATE Borisovlu Aleksey Rios'tan geldi.
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14
14|61
BATE bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken Köln 3. maçlar sonunda da puanla tanışamadı.
15
15|61
Grubun diğer mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızıl Yıldız, İngiltere devi Arsenal'i ağırladı.
16
16|61
Mücadelenin tek golü 85. dakikada Olivier Giroud'dan geldi. Kızıl Yıldız'da Milan Rodic, 80. dakiakda kırmızı kart gördü.
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17
17|61
Arsenal bu sonuçla puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kızıl Yıldız ise haftayı 4 puanla 2. sırada kapattı.
18
18|61
I GRUBU
Temsilcimiz Atiker Konyaspor'un olduğu I Grubu'nda Marsilya, Vitoria Guimaraes'i ağırladı.
19
19|61
Ev sahibi, geriye düştüğü karşılaşmayı Lucas Ocampos ve Maxime Lopez'in attığı gollerle kazanmasını bildi. Konuk ekibin golü Rafael Martins'ten geldi.
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20
20|61
Marsilya bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Guimaraes ise 1 puanda kaldı.
21
21|61
J GRUBU
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ı toplamda 3-1'lik skorla eleyen İsveç temsilcisi Östersunds, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırladı.
22
22|61
Mücadele 2-2'lik skorla beraberlikle sona erdi. Östersunds'un gollerini Alhaji Gero ve Curtis Edwards kaydederken konuk ekibin golleri Aritz Aduriz ve Inaki Williams'tan geldi.
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23|61
Östersunds bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken Athletic Bilbao puanını 2'ye yükseltti.
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24|61
Grubun diğer mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Zorya, Hertha Berlin'i ağırladı.
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25|61
Zorya maçı 2-1 kazanmasını başardı. Ev sahibinin gollerini 42. dakiakda Silas ve 79. dakikada Oleksandr Svatok kaydetti. Hertha'nın golü ise 56. dakikada Davie Selke'den geldi.
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26
26|61
Zorya bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken Hertha Berlin 1 puanda kaldı.
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27|61
K GRUBU
Wesley Sneijder'in de formasını giydiği Nice, Serie A ekibi Lazio'yu ağırladı.
28
28|61
Konuk ekip sahadan Felipe Caicedo ve Sergej Milinkovic (2)'in attığı gollerle 3-1 galip ayrıldı.
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29
29|61
Nice'in tek golünü Mario Balotelli yaparken golün asisti Wesley Sneijder'den geldi.
30
30|61
Lazio bu sonuçla 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltirken Nice 6 puanda kaldı ve ilk mağlubiyetini aldı.
31
31|61
Grubun diğer karşılaşmasında Belçika ekibi Zulte Waregem, Hollanda temsilcisi Vitesse'yi ağırladı.
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32
32|61
Karşılaşma Guram Kashia'nın kendi kalesine ve Thomas Bruns'un golleriyle 1-1'lik sonuçla bitti.
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33|61
Grubun puansız iki takımı, bu sonuçla ilk puanlarını aldı.
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34|61
L GRUBU
UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Fenerbahçe'yi toplamda 4-1'lik skorla eleyen Vardar, İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı ağırladı.
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35|61
Konuk ekip sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sociedad'ın gollerini Mikel Oyarzabal, Willian Jose ve Alberto de la Bella kaydetti.
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36|61
Willian Jose, Vardar ağlarına tam 4 gol bıraktı.
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37|61
Real Sociedad puanını 6'ya yükseltirken Vardar 3. maçlar sonunda da puanla tanışamadı.
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38|61
Grubun diğer karşılaşmasında Roberto Mancini'nin çalıştırdığı Zenit St. Petersburg, Norveç temsilcisi Rosenborg'u ağırladı.
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39|61
Zenit bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Rosenborg ise 3 puanda kaldı.
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40|61
Rusya temsilcisi Emiliano Rigoni'nin hat-trick'iyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Rosenborg'un golünü ise Pal Andre Helland kaydetti.
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Milli futbolcumuz Eenes Ünal'ın da formasını giydiği Villarreal, evinde Slavia Prag'ı ağırladı.
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42|61
Slavia Prag, Tomas Necid ve Danny'le öne geçse de Manuel Trigueros ve Carlos Bacca'nın gollerine engel olamadı ve maç 2-2 berabere sonuçlandı.
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43|61
İki ekip de puanını 5'e yükseltirken Enes Ünal, 11'de başladığı mücadelede 60 dakika sahada kaldı.
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44|61
B GRUBU
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İsviçre temsilcisi Young Boys'u ağırladı. Karşılaşma Roger Assale ve Dieumerci Mbokani ile Mykola Morozyuk'un karşılıklı golleriyle 2-2 berabere sonuçlandı.
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45|61
Dinamo Kiev bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken Young Boys, 3 puanla 2. sırada yer aldı.
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46|61
Grubun diğer karşılaşmasında Arnavutluk temsilcisi Skenderbeu, Sırbistan ekibi Partizan Belgrad'la 0-0 berabere kaldı.
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C GRUBU
Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in grubunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Portekiz ekibi Braga'yı 2-0 mağlup etti.
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48|61
Cosmin Moti ve Jody Lukoki'den geldi. Konuk ekip puanını 7'ye yükselterek zirveye oturdu. Braga ise haftayı 6 puanla 2. sırada kapattı.
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49|61
D GRUBU
Avusturya temsilcisi Austria Wien, Hırvatistan ekibi Rijeka'ya 3-1 kaybetti. Rijeka'nın golleri Mario Gavranovic (2) ve Zoran Kvrzic'ten geldi. Ev sahibinin golünü Kevin Friesenbichler attı.
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Rijeka bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 3. sıraya yükseldi. Austria Wien ise 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.
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Grubun diğer karşılaşmasında Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, AEK Atina ile 0-0 berabere kaldı.
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Milan bu sonuçla liderliğini korurken puanını 5'e yükselten AEK, 2. sırada yer aldı.
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53|61
E GRUBU
İtalya temsilcisi Atalanta, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Apollon Limassol'ü evinde 3-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini Josip Ilicic, Andrea Petagna ve Remo Freuler kaydederlen konuk ekibin golünü Andre Schembri attı.
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54|61
Atalanta bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Apollon, haftayı 2 puanla 3. sırada kapadı.
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55|61
Grubun diğer karşılaşmasında İngiltere ekibi Everton, Fransa temsilcisi Lyon'u ağırladı.
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56|61
Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken 64. dakikada saha birden karıştı. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında Ashley Williams, rakip kaleciyi ittirerek yere düşürdü.
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57|61
İki takım futbolcuları birbirine girerken olaylara taraftarlar da dahil oldu.
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58|61
Kale arkasında tribünlere yakın bölümde yaşanan bu olaylarda taraftarlar, Lyonlu futbolculara saldırmak istedi. Kucağında bir çocukla olaylara karışan taraftar ise dikkat çekti.
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Ancak Lyon, 75. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle maçı 2-1 kazanmayı bildi.
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Olaylar yatıştıktan sonra devam eden karşılaşmada Everton, 69. dakikada Ashley Williams'ın golüyle beraberliği yakaladı.
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Lyon bu sonuçla puanını 5'e yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Everton ise 3. haftayı da tek puanla kapadı.
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