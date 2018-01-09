Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Niasse'yi satış listesine koydu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Oumar Niasse için Premier Lig takımlarından Crystal Palace, Brighton & Hove Albion ve West Bromwich Albion devreye girdi. Bu üç kulüp de 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 15 milyon Euro ödemeye hazır olduklarını Liverpool ekibine iletti.

Senegalli santrfor, bu kulüplerden kendisine gelecek teklifleri değerlendirerek seçimini yapacak ve ligin ikinci devresinde Everton'da oynamayacak.

Tecrübeli oyuncu, Everton formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gole ve 3 asiste imzasını attı. Niasse'nin Everton'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Oumar Niasse

Cenk Tosun

everton

beşiktaş