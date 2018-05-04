Everton - Southampton karşılaşma önü

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Everton, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Southampton takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 48 puanlı Everton 8. sırada bulunuyor, Southampton 32 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Everton, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Southampton son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 125 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Everton kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Southampton sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Everton önceki hafta Southampton mücadelesinde 3-0 kazandı.

Southampton ise Everton maçında 3-0 yenildi.

Everton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Everton, kendi sahasında 27 gol attı, 21 gol yedi.

Southampton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Southampton, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.