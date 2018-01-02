Everton cephesinden Cenk Tosun transferiyle ilgili bir açıklama geldi.

CENK TOSUN TRANSFERİNDE SORUN VAR!

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.

Takımın hücum hattına transfer yapmak için uğraştıklarını söyleyen Allardyce, ''Hücum hattına transfer yapmak için uğraşıyoruz. O bölgeye en az 1 transfer yapmayı planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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