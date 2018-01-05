Günlerdir Türkiye’nin gündeminde olan yılın transferinde nihayet mutlu sona ulaşıldı. Beşiktaş’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, tam 27 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz kulübü Everton’a transfer oldu. Böylece Türkiye futbol tarihinde de transfer rekoru kırılmış oldu. Bundan önce en yüksek bedelle dışarıya satılan futbolcu unvanı 17 milyon Euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe’den Al-Ahli’ye giden Mousa Sow’a aitti. Cenk’in rekor transferi Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede. Öyle ki, 27 milyon Euro ile son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye’nin aylık açığının yüzde 1’i de karşılanmış oldu. Zaten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaparak Beşiktaş ve Cenk Tosun’a bu konuda teşekkür etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ GİBİ
Beşiktaş, Cenk Tosun’u Temmuz 2014’te Gaziantepspor’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Bu anlamda Cenk’in, ne kadar önemli bir yatırım olduğu da ortaya çıkmış oldu. Beşiktaş, Cenk Tosun’dan gelecek 27 milyon Euro ile olası önemli bir sıkıntının da şimdiden önünü kesmiş oldu. Bilindiği gibi Beşiktaş’ın diğer dört büyükler gibi oldukça ciddi bir borcu bulunuyor. Son iki yıldır elde edilen şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi gelirleri kulübün finansal anlamda nefes almasını sağlıyor. Kara Kartallar, gelecek yıl olası bir Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yaratacağı finansal zorluğu da Cenk Tosun’dan gelecek 27 milyon Euro ile bertaraf etme şansı buldu.
BU SEZON 24 GOL 3 ASİST
Cenk Tosun, bu sezon 24 gole ulaştı. Tosun, bu gollerin 16’sını Süper Lig, 6’sını Şampiyonlar Ligi, diğer ikisini ise Süper Kupa ve Türkiye Kupası’nda kaydetti. Tosun’un ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de 3 de asisti var.
BORSA’DA 172 ŞİRKETİ SOLLADI
Cenk Tosun’un 122.3 milyon TL bonservis bedeli borsada 172 şirketin piyasa değerini geride bıraktı. Tosun’un bonservisi 413 şirketli Borsa İstanbul’da piyasa değerinde 241’inci sırada yer alıyor. Tosun, Avrasya GMYO’nun hemen altında yer alırken, Utopya Turizm, Tek-Art Turizm ve Kuyumcukent gibi şirketleri geride bıraktı.
ŞİMŞEK’TEN CARİ AÇIK TEBRİĞİ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Cenk Tosun’u tebrik ederek, “Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi. Şimşek, “80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli” değerlendirmesinde bulundu.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 4, 2018
CENK TOSUN EN YÜKSEK BONSERVİS İLE SATILAN FUTBOLCU (Milyon Euro)
|Oyuncu
|Satan kulüp
|Alan kulüp
|Bonservis
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|Everton
|27
|Moussa Sow
|Fenerbahçe
|Al-Ahli
|17
|Elvir Baliç
|Fenerbahçe
|Real Madrid
|15.6
|Cengiz Ünder
|Başakşehir
|Roma
|15
|Demba Ba
|Beşiktaş
|Shanghai Shenhua
|13
|Arda Turan
|Galatasaray
|Atletico Madrid
|13
|Simon Kjaer
|Fenerbahçe
|Sevilla
|12.5
|Bruma
|Galatasaray
|RB Leipzig
|12.5
|Jay Jay Okocha
|Fenerbahçe
|PSG
|12.4
|Nicolas Anelka
|Fenerbahçe
|Bolton
|12
|Emmanuel Emenike
|Fenerbahçe
|Spartak Moskova
|9
|Gökdeniz Karadeniz
|Trabzonspor
|Rubin Kazan
|8.7
|Abdul Kader Keita
|Galatasaray
|Al-Saad
|8.2
|John Carew
|Beşiktaş
|Lyon
|7.6
|Jose Ernesto Sosa
|Beşiktaş
|Milan
|7.5
|Mamadu Niang
|Fenerbahçe
|Al-Saad
|7.5
|Fatih Tekke
|Trabzonspor
|Zenit
|7.5
‘GÜNEŞ’ PARLATIYOR KULÜPLER SATIP KASAYI DOLDURUYOR(Milyon Euro)
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görev yaptığı kulüplerde performansını artırıp sattığı oyuncuların bonservis değeri 83.8 milyon Euro’yu buldu. Güneş, Slaven Biliç’in kulübeye mahkûm ettiği Cenk Tosun’u son iki yılda öyle bir parlattı ki, Cenk için Avrupa’nın en prestijli kulüpleri sıraya girdi. Ancak Güneş’in tek parlattığı yıldız Cenk değil. Porto’nun kadro dışı bırakıp Beşiktaş’a kiraladığı Aboubakar, Güneş’in elinde tekrar parladı.
Aboubakar’ın bugün serbest kalma bedeli 50 milyon Euro. Mario Gomez, Milan’a 7.5 milyon Euro’ya satılan Sosa, Lyon’a 7 milyonEuro’ya satılan Marcello Beşiktaş’taki diğer örnekler. Bursaspor ve Trabzonspor’daki örneklerin bir kısmını yandaki tabloda görmek mümkün.
|Oyuncu
|Satan kulüp
|Alan kulüp
|Bonservis
|Jose E. Sosa
|Beşiktaş
|Milan
|7.5
|Bakambu
|Bursaspor
|Villareal
|7.5
|Fatih Tekke
|Trabzonspor
|Zenit
|7.5
|Marcelo
|Beşiktaş
|Lyon
|7
|Ozan Tufan
|Bursaspor
|Fenerbahçe
|7
|Burak Yılmaz
|Trabzonspor
|Galatasaray
|5
|Jaja
|Trabzonspor
|Al Ahli
|4.5
|Umut Bulut
|Trabzonspor
|Toulouse
|3.8
|Fernandao
|Bursaspor
|Fenerbahçe
|3.5
|Şener Özbay
|Bursaspor
|Fenerbahçe
|3
|Mario Gomez
|Beşiktaş
|Wolfsburg
|0.5
|Aboubakar*
|Beşiktaş
|Porto
|0
*Porto’da kadro dışı kaldı, Güneş yönetiminde parladı. Şimdi bonservisi 50 milyon Euro.
VAN PERSİE İÇİN 21 MİLYON EURO ÇIKTI
Fenerbahçe’nin kulüp bulmasını istediği Van Persie, yılda 4.9 milyon Euro kazanıyor. 6.5 milyon Euro borservisle birlikte, Temmuz 2018’de 3 yıllık sözleşmesi bitecek olan oyuncu için yurtdışına çıkan toplam döviz 21.5 milyon Euro’yu bulacak. Cenk Tosun bunu da telafi etmiş olacak.
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