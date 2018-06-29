Gözyaşlarıyla izlediler

Yangın saat 12.00 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi 73'üncü Sokak'taki fabrikada işçi olarak çalışan İsmail Kılınç'a ait iki katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden duman çıktığını fark edenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine verdi. İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan Kılınç'ın dumandan etkilenen annesi Fevziye Kılıç, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangını İsmail Kılıç, eşi Emine ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla izledi. Bu sırada İsmail Kılınç sinirleri geçirdi. Kılınç'ın çocukları gözyaşı döken babalarını teselli etmeye çalıştı. Ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken evde soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası evin iki odasında bulunan eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.