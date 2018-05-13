Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Günbatımı Sokak'ta yokuş aşağı inen Cansu Kırca'nın (31) kullandığı otomobil, kent mezarlığı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak kot farkı bulunan İbrahim Adalılar'a ait tek katlı evin çatısına çarptı.

Daha sonra evin yanındaki dere yatağına düşen araçta mahsur kalan Kırca, bir vatandaş tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.

AA'nın aktardığına göre; haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırca'yı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında kimse bulunmayan evde hasar oluştu.

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