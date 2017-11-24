Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 48 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen şampiyonada, 4-4 sona eren mücadelede Hindistanlı Ritu Ritu'yu puan averajıyla yenen Evin Demirhan, dünya şampiyonu oldu.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, "Evin bizim gelecekte çok şeyler beklediğimiz bir sporcuydu. Onunla gurur duyuyoruz. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. İnşallah Evin gelecekte bizleri hem büyükler dünya şampiyonasında hem de olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek.” ifadelerini kullandı.

Bu arada bugün mindere çıkan milli sporcular Elif Yılmaz, Derya Bayhan ve Buse Tosun rakiplerine mağlup olarak, şampiyonaya veda etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Evin Demirhan için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Bydgoszcz kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 48 kiloda şampiyon olarak altın madalya kazanan Evin Demirhan bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Milli güreşçimizi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Evin Demirhan

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