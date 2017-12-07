Evin duvarına çarpan minibüsün şoförü öldü

Ulukapı Sülek Mahallesi'nde Hasan Yıldırım'ın (72) kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önce bir ağaca ardından da bir evin duvarına çarptı. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyup olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

AA'nın haberine göre, Yıldırım'ın cesedinin cenaze aracına taşınması sırasında bir vatandaşın "Nefes alıyor, yaşıyor, ölmemiş" şeklinde bağırması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Yakınları cenaze aracına koşarken, araç içinde yapılan kontrolde Yıldırım'ın öldüğü belirlendi.

Cenaze Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza

Manavgat