Adana'da, kendisine para vermeyen annesine kızıp, oğlu 1 yaşındaki Ezel'in de içinde bulunduğu evi ateşe veren 21 yaşındaki Çağlar A., "Evi yaktığımı hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım" dedi.



DHA'nın haberine göre olay, 11 Haziran'da Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 'bıçaklama yaralama, tehdit ve uyuşturucu' suçlarından 3,5 yıl hapis cezasıyla aranan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesi Ayşe A.'dan para istedi. Alamayınca öfkelenen Çağlar A., oğlu Ezel'in uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Alevler odayı sararken, Çağlar A. kaçtı. Ayşe A., panikle evden çıkıp, komşularından yardım istedi. Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlerin içinde Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi.



'HATIRLAMIYORUM'



Çağlar A., bir süre sonra, birlikte yaşadığı Gülben Y. ile oğullarını görmek için geldikleri Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Çağlar A. ve Gülben Y. gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne getirilen Çağlar A., gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi.



Emniyetteki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çağlar A., Adli Tıp Birimi'ne getirildiği sırada, "Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben öyle bir şey yapmadım. Çocuğumu görmek için eve girdim ama evi yakmadım" dedi.



Çağlar A. işlediği diğer suçların yanı sıra kundaklama suçundan tutuklandı. Birlikte gözaltına alındığı nikahsız eşi Gülben Y. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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